أزمة تسبق "ديربي تونس".. سبب رفض الترجي خوض المباراة أمام غريمه

فجّر إعلان رابطة الدوري التونسي للمحترفين عن موعد مباراة "الديربي" بين الترجي والنادي الإفريقي لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الصراع من أجل اللقب، أزمة غير مسبوقة بين الرابطة والفريق "الأحمر والأصفر" متصدر ترتيب الدوري، الذي أعلن رفضه خوض المباراة أثناء نهار رمضان، مطالبا بإجرائها ليلًا.

وأعلنت الرابطة المحترفة الأولى المشرفة على تنظيم الدوري التونسي الممتاز، الأحد أن مباراة الديربي التي يستضيف فيها الترجي جاره وغريمه الأول الإفريقي، ضمن الجولة الثالثة، ستقام رسميًّا يوم السبت، 16 من مارس، بداية من الساعة الواحدة والنصف زوالا في ملعب رادس الأولمبي.

ووجهت إدارة الترجي التونسي، الإثنين، مراسلة لمجلس رابطة الدوري للمطالبة بتأخير ضربة بداية المباراة التي تجمعه بالإفريقي إلى ما بعد وقت الإفطار، وتحديدا الساعة التاسعة والنصف ليلا.

وقال الترجي في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك": "تلقى النادي مذكرة من رابطة الدوري ردًّا على مطالبته بتأخير موعد انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة التتويج من الواحدة زوالا إلى الساعة التاسعة والنصف ليلا.. وقد أكد مجلس الرابطة أنه لا يرى مانعا في تأخير المباراة إلى ما بعد موعد الإفطار بشرط أن توافق السلطات الأمنية على ذلك".

وقالت مصادر مقربة من الترجي التونسي أنه تمسك بإجراء المباراة ليلا، وعدم خوضها أثناء فترة الصيام نظرا لتمسك لاعبيه بالصيام، فضلا عن أن إجراء المباراة زوالا سيدفع بالكثير من الجماهير إلى العزوف عن حضورها؛ ما يفقدها نجاحها الجماهيري، وفق ما أكده المكتب الإعلامي للترجي.

وعادة ما يثير إجراء المباريات أثناء نهار رمضان أزمة بين أندية الدوري التونسي ورابطة المحترفين؛ بسبب رفض أغلب النوادي اللعب خلال فترة الصيام، وفي المقابل ترفض السلطات الأمنية خوض المباريات المحلية ليلا مخافة حدوث أعمال شغب على المدرجات أو في محيط الملعب.

وفيما لم يدلِ النادي الإفريقي، الطرف الثاني لديربي تونس موقفا رسميًّا، حددث رابطة المحترفين رسميًّا مواعيد المباريات الثلاث للجولة الثانية من الصراع على اللقب، والتي ستنطلق بمباراة الترجي والإفريقي، السبت.

وتُجرى الدفعة الثانية، الأحد، في الساعة الواحدة والنصف زوالا، ويلتقي خلالها النادي الصفاقسي مع الإتحاد المنستيري من جهة، والملعب التونسي والنجم الساحلي من جهة ثانية.