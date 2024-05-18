رونالدو يسخر من مهاجم الهلال بتقليد إشارته (فيديو)

وأحرز ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية ليتعادل الهلال 1-1 مع غريمه النصر في قمة الرياض، ويبقى البطل دون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وعقب الهدف ظهر رونالدو منفعلا، خاصة بعد شعوره بأنه السبب في التعادل، بعد أن أضاع هدفُا بطريقة غريبة، كما ظهر بمستوى سيئ.

وقام رونالدو بتقليد حركة احتفال ميتروفيتش بطريقة كما لو كان يسخر منه.