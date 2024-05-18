رونالدو يسخر من مهاجم الهلال بتقليد إشارته (فيديو)
سخر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، من الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد إحرازه هدف التعادل للهلال في مرمى "العالمي".
وأحرز ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية ليتعادل الهلال 1-1 مع غريمه النصر في قمة الرياض، ويبقى البطل دون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.
وعقب الهدف ظهر رونالدو منفعلا، خاصة بعد شعوره بأنه السبب في التعادل، بعد أن أضاع هدفُا بطريقة غريبة، كما ظهر بمستوى سيئ.
وقام رونالدو بتقليد حركة احتفال ميتروفيتش بطريقة كما لو كان يسخر منه.
ويشهد الدوري السعودي هذا الموسم منافسة قوية بين كريستيانو رونالدو قائد النصر والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، على صدارة ترتيب الهدافين، إذ ينفرد النجم البرتغالي بصدارة الترتيب بـ33 هدفاً مقابل 26 هدفاً لمهاجم الهلال.