4 أمور يجب أن تعرفها قبل مواجهة الوصل وشباب الأهلي

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تتبقى 3 جولات فقط على انتهاء البطولة، ما يعني أن كل فريق يمكنه أن يجمع تسع نقاط بحد أقصى، لكن تلك المواجهة بالتحديد الفائز بها سيفوز بست نقاط دفعة واحدة، ثلاث لنفسه وثلاث لن يحصدها خصمه المباشر.

الوصل في القمة ولديه 58 نقطة، والفوز سيمنحه التتويج بلقب الدوري بشكل تلقائي دون الحاجة لأي حسابات إضافية في آخر جولتين.

وشباب الأهلي في المركز الثاني، وفوز الفريق يعني وصوله للنقطة رقم 55 وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الوصل صاحب القمة، في ظل وجود مواجهتين متبقيتين، كل ذلك يترك بعض الأمل لشباب الأهلي.