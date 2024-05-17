الوصل يكتسح النصر ويتوج بكأس رئيس الإمارات (فيديو)

وأقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الإمارات بين الوصل والنصر، اليوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وشهدت تتويج الوصل بأغلى الكؤوس.

افتتح فابيو دي ليما التسجيل وأحرز للوصل، قبيل نهاية صافرة الشوط الأول.

وتحصّل نادي الوصل على ركلة جزاء، انبرى لها فابيو دي ليما، ونجح في تسجيلها.

وعزز فابيو ليما تقدم الوصل وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة جميلة مع بداية الشوط الثاني.

وخطف هاريس الهدف الثالث للإمبراطور، في الدقيقة 64، من رأسية رائعة، ارتقى لها والمرمى خالٍ.

واختتم علي صالح حفلة الأهداف، وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 82، بعد استلامه الكرة من منتصف الملعب، لينطلق ويتوغل ويسجل.