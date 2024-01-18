محمد خلف نجم منتخب العراق ونادي الشرطة السابق
محمد خلف نجم منتخب العراق ونادي الشرطة السابق

محمد خلف يحذر منتخب العراق: نلعب بعاطفة وليس تكتيكا

يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الياباني، ظهر غد الجمعة

حذّر محمد خلف نجم منتخب العراق ونادي الشرطة السابق لاعبي منتخب أسود الرافدين من فقدان التركيز أو عدم الانضباط أمام اليابان خلال مباراة الفريقين المقبلة في كأس أمم آسيا، خاصة وأن المنتخبات العربية يغلب عليها "العاطفة أكثر من التكتيك".

محمد خلف نجم منتخب العراق ونادي الشرطة السابق
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ويلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الياباني، ظهر غد الجمعة، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية.

وقال خلف في حوار مع "إرم نيوز"، إن منتخب اليابان أصبح فريقا عالميا ويضاهي أكبر المنتخبات بل ويتفوق عليها، لذا يجب على الفريق أن يلتزم تكتيكيًا في الملعب وطوال الـ90 دقيقة.

وأضاف خلف الذي مثل منتخب العراق منذ 1985 حتى 1993 أن: "أي هفوة أو خلل من الممكن أن يستغله المنتخب الياباني؛ لذا يجب علينا التركيز طوال اللقاء".

وضرب خلف مثلا بما حدث في مباراة العراق وإندونيسيا الماضية، قائلا: "منتخبنا يلعب بأسلوب عاطفي، بعد التعادل حصل ضغط من الجمهور، وفقدنا الانضباط التكتيكي، للأسف العاطفة تغلب التكتيك عند منتخب العراق وكل الفرق العربية".

وواصل: "عندما تفقد مرات السيطرة على الملعب تبدأ في الاستعجال، ولكن كرة القدم تتطلب الصبر والانضباط تكتيكيا، مثل فرق ألمانيا وإنجلترا حتى اليابان وكوريا حتى لو تأخر يلعب بنفس الإيقاع".

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وكان منتخب العراق قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما فاز المنتخب الياباني على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأخرى للجولة الأولى من نفس المجموعة.

المنتخب العراقي
كأس أمم آسيا 2023

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