نجم الأهلي السعودي يصعق توني كروس
رد غابري فيغا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توني كروس لاعب ريال مدريد، بعد أشهر من انتقادات الأخير لصفقة انتقاله إلى المملكة العربية السعودية.
ووقع فيغا عقدا مع الأهلي السعودي مطلع الموسم الجاري، في واحدة من أضخم صفقات الدوري السعودي هذا الموسم.
ويبلغ فيغا من العمر 21 عاما، ما شكل صدمة لدى توني كروس، الذي علق على الأمر عبر إنستغرام: "محرج".
ويرى كروس أن اللاعبين الذين انتقلوا إلى المملكة العربية السعودية الصيف الماضي فعلوا ذلك من أجل المال فقط.
وأطلقت الجماهير السعودية صافرات استهجان ضد كروس خلال مباريات كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في الرياض يناير الماضي؛ بسبب تلك التصريحات.
وجاء الدور على فيغا الذي رد وفقا لتقارير إسبانية: "لا أعيش في سجن في السعودية، بل أسكن في منزل جيد، وأرى الشمس يوميًا".
وأردف: "هذا لا ينفي أنني أتطلع للعودة إلى أوروبا من جديد، عليهم أن يدركوا أنني لا أتخذ القرارات بناءً على ما يعتقدونه، أنا شخص واضح وقادر على اتخاذ قراراتي بنفسي، وأؤكد من جديد أن انتقالي للسعودية كان أفضل قرار يمكنني اتخاذه".
وأضاف: "يوجد الكثير من المواهب في دوري روشن السعودي، كما يوجد نجمان حصلا على الكرة الذهبية ـ في إشارة إلى رونالدو وبنزيما ـ".
وتابع: "كلاهما لعب من قبل في ريال مدريد".
وواصل: "المنافسة على أعلى مستوى بين الجميع، وهناك مساحة للتطور".
يذكر أن فيغا يعاني حاليا من إصابة، وفقا لبيان النادي الأهلي، الذي خسر آخر مبارياته في الدوري قبل فترة التوقف أمام النصر بهدف دون رد.