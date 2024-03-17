نجم الأهلي السعودي يصعق توني كروس

ويبلغ فيغا من العمر 21 عاما، ما شكل صدمة لدى توني كروس، الذي علق على الأمر عبر إنستغرام: "محرج".

ويرى كروس أن اللاعبين الذين انتقلوا إلى المملكة العربية السعودية الصيف الماضي فعلوا ذلك من أجل المال فقط.

وأطلقت الجماهير السعودية صافرات استهجان ضد كروس خلال مباريات كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في الرياض يناير الماضي؛ بسبب تلك التصريحات.

وجاء الدور على فيغا الذي رد وفقا لتقارير إسبانية: "لا أعيش في سجن في السعودية، بل أسكن في منزل جيد، وأرى الشمس يوميًا".

وأردف: "هذا لا ينفي أنني أتطلع للعودة إلى أوروبا من جديد، عليهم أن يدركوا أنني لا أتخذ القرارات بناءً على ما يعتقدونه، أنا شخص واضح وقادر على اتخاذ قراراتي بنفسي، وأؤكد من جديد أن انتقالي للسعودية كان أفضل قرار يمكنني اتخاذه".