أول تعليق من توني كروس بعد إطلاق صافرات استهجان ضده
تفاعل توني كروس لاعب ريال مدريد سريعا بعدما تجاوز ناديه نظيره أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالعاصمة السعودية الرياض، وهي المباراة التي شهدت إثارة كبيرة.
وتحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أيضا عقب حسم التأهل عن الأمور المهمة التي حدثت خلال المباراة.
وتأهل ريال مدريد لنهائي السوبر بعد مباراة ملحمية أمام جاره امتدت شوطين إضافيين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
وتلقى أنشيلوتي بعض الأسئلة الخاصة بالمباراة، من بينها المستوى الذي ظهر به كيبا أريزابالاغا حارس الفريق وكذلك صافرات الاستهجان التي قوبل بها توني كروس.
وقال أنشيلوتي إن كيبا قدم مستوى جيدا خلال المباراة وأنه لم يكن قادرا على فعل شيء في الهدفين الأول والثاني لأتلتيكو مدريد، في إشارة إلى تحمله جزءا من مسؤولية الهدف الثالث.
وشدد أنشيلوتي على أنه سوف يقرر من سيلعب نهائي السوبر سواء كان كيبا أو لونين.
توني كروس
وعن تلقي توني كروس صافرات استهجان خلال المباراة، قال أنشيلوتي إنه لا يعلم سبب صافرات الاستهجان وكذلك توني كروس لا يعلم أيضا.
وكتب توني كروس عبر منصة X بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: "كان ذلك ممتعاً! جمهور مذهل".
وقامت الجماهير السعودية بإطلاق صافرات استهجان ضد كروس بسبب تعليقاته السابقة بعد انضمام اللاعب غابري فيغا من سيلتافيغا إلى الأهلي السعودي.
وعلق كروس سابقا حول الأمر :"إنه أمر محرج".