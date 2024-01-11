أول تعليق من توني كروس بعد إطلاق صافرات استهجان ضده

وتلقى أنشيلوتي بعض الأسئلة الخاصة بالمباراة، من بينها المستوى الذي ظهر به كيبا أريزابالاغا حارس الفريق وكذلك صافرات الاستهجان التي قوبل بها توني كروس.

وقال أنشيلوتي إن كيبا قدم مستوى جيدا خلال المباراة وأنه لم يكن قادرا على فعل شيء في الهدفين الأول والثاني لأتلتيكو مدريد، في إشارة إلى تحمله جزءا من مسؤولية الهدف الثالث.

وشدد أنشيلوتي على أنه سوف يقرر من سيلعب نهائي السوبر سواء كان كيبا أو لونين.