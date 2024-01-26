أسطورة.. من المدرب الأقرب لخلافة كلوب في ليفربول؟

وسبق أن لعب ألونسو لليفربول بين 2004 و2009 وشارك معه في 210 مباريات سجل فيها 18 هدفا وصنع 20، ونال معه لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2004/2005.

وسبق أن ارتبط ألونسو بتولي تدريب فريقيه السابقين ريال مدريد وبايرن ميونخ، لكنه ابتعد عن ريال مدريد بعد تمديد عقد كارلو أنشيلوتي حتى يونيو 2026.

في حين قد يسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع ألونسو في ظل الضغوط التي تعرض لها توماس توخيل، مع ابتعاده عن صدارة ترتيب الدوري الألماني وخروج الفريق مبكرا من كأس ألمانيا.

ويتولى ألونسو، البالغ من العمر 42 عاما، تدريب باير ليفركوزن منذ أكتوبر 2022 وينتهي عقده في يونيو 2026.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ألونسو أدار 64 مباراة لباير ليفركوزن حقق الفوز 41 مرة، وتعادل 13 مرة، وخسر 10 مرات.

وتوقعة صحيفة "independent" أن يكون ألونسو إلى جانب روبرتو دي زيربي وستيفن جيرارد وجوليان ناغلزمان وأنجي بوستيكوجلو وروبن أموريم ضمن قائمة المرشحين لتدريب ليفربول.

يشار إلى أن كلوب أدار 464 مباراة لليفربول، حقق الفوز في 288 منها، وتعادل 96 مرة، وخسر 80 مرة.

ونجح كلوب في قيادة ليفربول للفوز بـ6 ألقاب، أبرزها لقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا.