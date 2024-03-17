بعد طردهما في أبطال آسيا.. قانونية مشاركة أيمن يحيى وحمدالله مع فريقيهما

أثير جدل كبير إثر مشاركة الثنائي أيمن يحيى مع فريقه النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد في مباريات الفريقين بالدوري السعودي، رغم حصولهما على كروت حمراء خلال مشاركتهما في دوري أبطال آسيا.

وجاء الجدل في ظل ما تردد أن العقوبة كان يجب تطبيقها عليهما في الدوري السعودي.

وقال المستشار القانوني، يعقوب المطير، في تصريحات تلفزيونية، عن موقف اللاعبين: "مشاركة أيمن يحيى مع النصر أمام الأهلي، وحمدالله مع الاتحاد أمام الفتح صحيحة وقانونية، وسوف يتم تنفيذ العقوبة في أول مشاركة للاعبين في نسخة أبطال آسيا المقبلة".