بعد طردهما في أبطال آسيا.. قانونية مشاركة أيمن يحيى وحمدالله مع فريقيهما
أثير جدل كبير إثر مشاركة الثنائي أيمن يحيى مع فريقه النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد في مباريات الفريقين بالدوري السعودي، رغم حصولهما على كروت حمراء خلال مشاركتهما في دوري أبطال آسيا.
وجاء الجدل في ظل ما تردد أن العقوبة كان يجب تطبيقها عليهما في الدوري السعودي.
وقال المستشار القانوني، يعقوب المطير، في تصريحات تلفزيونية، عن موقف اللاعبين: "مشاركة أيمن يحيى مع النصر أمام الأهلي، وحمدالله مع الاتحاد أمام الفتح صحيحة وقانونية، وسوف يتم تنفيذ العقوبة في أول مشاركة للاعبين في نسخة أبطال آسيا المقبلة".
وأضاف: "نعود بالذاكرة قليلا هذا ما حدث مع سالم الدوسري، نجم الهلال، بطرده في نهائي العام الماضي من أبطال آسيا تم تطبيق العقوبة في النسخة الحالية، أيضا علي لاجامي حصل على كارت أحمر في النسخة قبل الماضية وطبقت عليه العقوبة في النسخة الحالية، حتى لو انتقل لفريق آخر".
وتمكن الاتحاد من تحقيق الفوز على مضيفه الفتح بنتيجة (4-2)، يوم السبت، في إطار الجولة رقم 24 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق سالم النجدي وسعد الشرفاء، في الدقيقتين 6، 66.
أما رباعية الاتحاد فسجلها عبد الرزاق حمد الله (الأول والرابع) وجواو فليبي وأحمد الغامدي، في الدقائق 39، 54+4، 64، 74.
وارتفع رصيد الاتحاد بهذا الفوز إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الفتح عند 31 نقطة، في المركز التاسع.
أما الهلال فقد حقق فوزا ثمينا على ضمك، أمس، بنتيجة (2-1).
ورفع الهلال رصيده للنقطة 68 في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة بالمركز السابع.
ووسع "الزعيم" الفارق مجددا مع النصر الوصيف إلى 12 نقطة، قبل 10 جولات فقط من النهاية ليقترب خطوة جديدة من اللقب.