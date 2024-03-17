ترتيب الدوري السعودي: الهلال يهزم ضمك.. والاتحاد يتجاوز الفتح

سجل البرازيلي ميشيل هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود الهلال للفوز 2-1 على ضيفه ضمك في الدوري السعودي للمحترفين ليعزز رقمه القياسي بوصوله إلى 29 انتصارا على التوالي بكافة المسابقات.

ورفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة من 24 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.

وأهدر الهلال عدة فرص عبر سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيش في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

واستمر الضغط في الشوط الثاني ليتقدم الهلال عبر الدوسري في الدقيقة 71 بعدما أرسل مالكوم تمريرة عرضية هيأها ميلينكوفيتش-سافيتش بضربة رأس للدوسري الذي سدد بيسراه في الشباك من مدى قريب.

ووصل الدوسري إلى 100 هدف بقميص الهلال.

لكن ضمك أدرك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة عبر أنتوليتش الذي سدد كرة منخفضة مرت بين قدمي علي البليهي مدافع الهلال لتغالط الحارس ياسين بونو وتسكن الشباك.

واستمرت الإثارة حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء لضاري العنزي لاعب ضمك بعدها بدقيقتين إثر تدخل عنيف على ميشيل لاعب الهلال.

ثم استغل الهلال تفوقه العددي ليخطف الفوز حين سجل ميشيل بضربة رأس قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.