إصابة مشجع للترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري
شهد إستاد القاهرة إصابة أحد مشجعي الترجي التونسي؛ بسبب التدافع على التذاكر المخصصة للفريق لحضور مباراة الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت.
وتعادل الترجي في لقاء الذهاب على ملعبه (حمادي العقربي) مع الأهلي دون أهداف.
وكشفت إذاعة (ديوان إف إم) التونسية عن حضور جماهيري كبير للترجي أكبر من عدد التذاكر المخصصة للفريق التونسي لحضور المباراة.
وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن أحد المشجعين تعرض للإصابة؛ بسبب التدافع وسقوط جدار حديدي على ساقه.
وترافق بعثة الترجي التونسي أعداد كبيرة لمشجعي أبناء باب سويقة لمؤازرة الفريق الباحث عن تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ عام 2019.
وتُوج الترجي باللقب القاري من قبلُ 4 مرات، في نسخ 1994، و2011، و2018، و2019.
وفي المقابل، تواجدت جماهير الأهلي المصري منذ وقت مبكر لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء الترجي في إستاد القاهرة.
وأشعلت جماهير الأهلي الأجواء بهتافات مدوية للاعبي الفريق والمدرب السويسري مارسيل كولر قبل المباراة، وسط إجراءات أمنية مشددة في إستاد القاهرة.
وفاز الأهلي بلقب دوري الأبطال 11 مرة سابقة، آخرها نسخة الموسم الماضي، علمًا بأنه أكثر الفرق تتويجًا باللقب القاري.