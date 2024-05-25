إصابة مشجع للترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري

شهد إستاد القاهرة إصابة أحد مشجعي الترجي التونسي؛ بسبب التدافع على التذاكر المخصصة للفريق لحضور مباراة الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت.

وتعادل الترجي في لقاء الذهاب على ملعبه (حمادي العقربي) مع الأهلي دون أهداف.