الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الترجي
يستضيف استاد القاهرة، مساء السبت، المواجهة التي تجمع بين الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتعادل الأهلي مع الترجي دون أهداف يوم السبت الماضي على ملعب "حمادي العقربي" بجولة الذهاب للنهائي.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة بين الأهلي والترجي في تمام الساعة الثامنة، مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة وأيضًا نفس توقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6 بصوت المعلق المصري علي محمد علي عبر القناة الصوتية الأولى والمعلق التونسي عصام الشوالي عبر القناة الصوتية الثانية.
ماذا يقول التاريخ؟
يتقابل الأهلي والترجي للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد نسختي 2012 و2018.
وفاز الأهلي بلقب دوري الأبطال عام 2012، وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في ملعب برج العرب بالإسكندرية ثم فاز الأهلي بنتيجة 2-1 على ملعب رادس.
وتوج الترجي بلقب دوري الأبطال عام 2018، وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية ثم تغلب الترجي في ملعب رادس بنتيجة 3-0.
أسلحة الأهلي
يخوض الأهلي النهائي الخامس على التوالي، ويسعى الفريق المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.
ويفتقد الأهلي خدمات بعض لاعبيه على رأسهم التونسي علي معلول لإصابته بقطع في وتر أكيلس وعمرو السولية لإصابته في العضلة الضامة بينما يستعيد الفريق خدمات الثنائي أحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر بعد التعافي من الإصابة.
ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى مصطفى شوبير وأمامه الرباعي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وكريم فؤاد للدفاع.
ويقود خط الوسط مروان عطية وبجواره أكرم توفيق وإمام عاشور مع ثلاثي خط الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.
وقال وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة للفريقين موضحاً أن نتيجة التعادل دون أهداف تجعل المباراة على أرض الملعب.
وأشار إلى أن أهم أسلحة الأهلي تتمثل في إمام عاشور وقدراته الهجومية لاختراق دفاعات المنافسين موضحاً أن كريم فؤاد الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول.
أوراق الترجي
يتطلع الترجي لحسم لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب منذ عام 2019.
وتبدو صفوف الترجي شبه مكتملة بقيادة المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو، الذي قاد الفريق للوصول للنهائي بعد إقصاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل الدوري الأفريقي.
ويعتمد الترجي على تشكيلة تضم حارس المرمى أمان الله مميش وأمامه رباعي خط الدفاع محمد أمين توجاي وياسين مرياح ومحمد بن علي وأمين بن حميدة.
ويقود خط الوسط غيلان شعلالي وروغير أهولو وحسام تقا مع ثلاثي الهجوم حسام الدين غشة والثنائي البرازيلي يان ساس ورودريغو رودريغيز.
وقال وليد الهشري، مدافع الترجي السابق عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إن الترجي فريق منظم تحت قيادة كاردوزو والمباراة ستكون صعبة على الفريقين.
وأوضح أن الأهلي يملك خبرة اللقاءات النهائية كما أنه يملك حارساً مميزاً بقيمة مصطفى شوبير صنع الفارق بكل المقاييس لصالح الفريق الأحمر.