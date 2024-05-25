الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الترجي

أسلحة الأهلي

يخوض الأهلي النهائي الخامس على التوالي، ويسعى الفريق المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

ويفتقد الأهلي خدمات بعض لاعبيه على رأسهم التونسي علي معلول لإصابته بقطع في وتر أكيلس وعمرو السولية لإصابته في العضلة الضامة بينما يستعيد الفريق خدمات الثنائي أحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر بعد التعافي من الإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى مصطفى شوبير وأمامه الرباعي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وكريم فؤاد للدفاع.

ويقود خط الوسط مروان عطية وبجواره أكرم توفيق وإمام عاشور مع ثلاثي خط الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

وقال وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة للفريقين موضحاً أن نتيجة التعادل دون أهداف تجعل المباراة على أرض الملعب.

وأشار إلى أن أهم أسلحة الأهلي تتمثل في إمام عاشور وقدراته الهجومية لاختراق دفاعات المنافسين موضحاً أن كريم فؤاد الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول.