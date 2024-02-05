غوارديولا يعلق على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

كان هالاند قد انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من بروسيا دورتموند في صيف 2022، وسرعان ما ترك بصمته مع الفريق.

وارتبط هالاند أخيرًا بإمكانية مغادرة مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى صفوف ريال مدريد؛ ما ترك المجال أمام الشائعات بشأن مستقبله.

وعاد هالاند أخيرًا من الإصابة، بعد غياب دام شهرين، وأصبح جاهزًا لبدء مباراة برينتفورد، المقرر لها، مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة 23 للبريميرليغ.

ورد غوارديولا في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، عن مستقبل هالاند وعملية التجديد له، قائلا: "لا أعرف، أنا لست منخرطًا في ذلك، دائمًا ما يقرر اللاعب والنادي ما إذا كان يريد البقاء أم الرحيل، ليس لدي معلومات، لقد وصل الموسم الماضي، وكان التأثير رائعا، وفي بداية هذا الموسم، كانت الأرقام جيدة أيضًا، لقد عانى من إصابة لمدة شهرين".