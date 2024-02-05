غوارديولا يعلق على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند
علق بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي تربط النرويجي إرلينغ هالاند، نجم الفريق، بإمكانية الرحيل إلى ريال مدريد.
كان هالاند قد انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من بروسيا دورتموند في صيف 2022، وسرعان ما ترك بصمته مع الفريق.
وارتبط هالاند أخيرًا بإمكانية مغادرة مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى صفوف ريال مدريد؛ ما ترك المجال أمام الشائعات بشأن مستقبله.
وعاد هالاند أخيرًا من الإصابة، بعد غياب دام شهرين، وأصبح جاهزًا لبدء مباراة برينتفورد، المقرر لها، مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة 23 للبريميرليغ.
ورد غوارديولا في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، عن مستقبل هالاند وعملية التجديد له، قائلا: "لا أعرف، أنا لست منخرطًا في ذلك، دائمًا ما يقرر اللاعب والنادي ما إذا كان يريد البقاء أم الرحيل، ليس لدي معلومات، لقد وصل الموسم الماضي، وكان التأثير رائعا، وفي بداية هذا الموسم، كانت الأرقام جيدة أيضًا، لقد عانى من إصابة لمدة شهرين".
وأضاف المدرب الإسباني: "بصراحة لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، نحن سعداء بوجوده، ونأمل أن يكون سعيدًا أيضًا بالتواجد معنا، هذا ما نعرفه، والباقي لا أعرفه، لا يمكننا التحكم فيما يقوله الناس، ما يحدث أمر طبيعي".
وبسؤاله عن رغبته في الإبقاء على هالاند، أجاب: "نعم، نريد بقاءه فترة طويلة جدًا في هذا النادي، نحن نحبه".
وأردف: "بناءً على تقرير واحد، صحفي واحد، أو حساب واحد على تويتر، أو حساب واحد على إنستغرام، هل تعتقد أننا سنغير شيئًا بشأن ما سيحدث؟ سيحدث ذلك عندما يقرر هالاند تمديد العقد أم لا، أو يقرر النادي تمديد العقد أم لا، لكنني لست هنا للتعليق على كل لاعب، لكننا لم نحصل على أي عروض، بناءً على معلوماتي، ربما هناك معلومات لدى النادي وأنا لا أعرفها".
واستطرد: "إذا كان شخص ما يريد إرلينغ، فالأمر سهل، هناك هاتف، اتصل بمانشستر سيتي، واسأل المدير الرياضي، هذا ما نفعله عندما نريد التوقيع مع شخص ما، الأمر ليس أكثر تعقيدًا من ذلك، أما إذا كان عليّ التعليق على كل الأخبار عندما تأتي من الخارج، فلن أنتهي أبدًا من المؤتمر الصحفي".
وأتم: "في النهاية هذه التقارير لا تزعجني على الإطلاق، بقدر ما يركز اللاعبون على ما يتعين علينا القيام به، فإن الباقي ليس مهمًا، من الطبيعي أن ريال مدريد يريد أفضل اللاعبين، وبرشلونة أيضا، أو في إيطاليا، أو باريس سان جيرمان، إنها ليست مفاجأة هذا يعني أننا قمنا بعمل جيد، وخاصةً هالاند قام بعمل رائع، ما يحدث هو مجرد إحداث القليل من الضجيج، ولا بأس بذلك".
وكان هالاند، قاد مانشستر سيتي، لتحقيق الثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخ النادي (الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا)، وذلك خلال موسمه الأول مع السيتي.
وساهم المهاجم النرويجي في تسجيل 24 هدفا بمختلف مسابقات الموسم الجاري؛ إذ أحرز 19 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 23 مباراة.