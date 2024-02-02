غوارديولا يرد على مزاعم "عدم سعادة هالاند" في السيتي

وقال غوارديولا للصحفيين، اليوم الجمعة: "الكل جاهز ومستعد، لقد عاد مانويل (أكانغي) أيضا. الفترة المزدحمة بدأت، ودوري أبطال أوروبا على الأبواب. من الجيد أن يكون الكل جاهز".

وشارك هالاند، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا مع محمد صلاح لاعب ليفربول، كبديل في فوز سيتي 3-1 على بيرنلي، يوم الأربعاء، في أول مباراة له منذ إصابته بكسر في عظم القدم أمام أستون فيلا في السادس من ديسمبر/ كانون الأول

وسئل غوارديولا عن تقارير وسائل الإعلام الإسبانية التي تزعم أن هالاند غير سعيد في سيتي، فأجاب: "لا نشعر بأنه غير سعيد. ربما وسائل الإعلام في إسبانيا لديها معلومات أكثر منا".