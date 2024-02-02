غوارديولا يرد على مزاعم "عدم سعادة هالاند" في السيتي
رد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على مزاعم تفيد بأن إيرلينغ هالاند غير سعيد مع فريقه، كاشفًا في الوقت ذاته أن المهاجم النرويجي جاهز لبدء مباراة لأول مرة منذ شهرين عندما يحل ضيفا على برنتفورد، يوم الاثنين، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأن عودة المهاجم ستعزز مساعي الفريق للحصول على المزيد من البطولات.
وقال غوارديولا للصحفيين، اليوم الجمعة: "الكل جاهز ومستعد، لقد عاد مانويل (أكانغي) أيضا. الفترة المزدحمة بدأت، ودوري أبطال أوروبا على الأبواب. من الجيد أن يكون الكل جاهز".
وشارك هالاند، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا مع محمد صلاح لاعب ليفربول، كبديل في فوز سيتي 3-1 على بيرنلي، يوم الأربعاء، في أول مباراة له منذ إصابته بكسر في عظم القدم أمام أستون فيلا في السادس من ديسمبر/ كانون الأول
وسئل غوارديولا عن تقارير وسائل الإعلام الإسبانية التي تزعم أن هالاند غير سعيد في سيتي، فأجاب: "لا نشعر بأنه غير سعيد. ربما وسائل الإعلام في إسبانيا لديها معلومات أكثر منا".
وبعد بداية بطيئة للموسم، حقق سيتي حامل اللقب خمسة انتصارات في آخر ست مباريات في الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر وله مباراة مؤجلة.
ويخوض فريق غوارديولا أيضا مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
ويحتل برنتفورد المركز 15 برصيد 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.