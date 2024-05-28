أسلحة بيضاء واعتداءات وحرق للحافلات.. العنف يعصف بالدوري الليبي

وعقب إحراق حافلة نادي الخمس والاعتداء على لاعبيه بأسلحة بيضاء ما تسبب في إصابات خطيرة في صفوف بعثة الفريق بحسب بيان رسمي للنادي، أصدر الاتحاد الليبي بيانا رسميا الاثنين، استنكر فيه جر مسابقة الدوري لمربع العنف والفوضى مما ستكون له عواقب وخيمة على الجميع.

وقال الاتحاد في بيان نشره على صفحته بمنصات التواصل إنه: يعرب عن استنكاره بشدة لواقعة التهجم والاعتداء التي تعرض لها لاعبو وحافلة نادي الخمس الرياضي على الطريق العام" مضيفا : "نحن نعلن استنكارنا التام لهذه التصرفات الغوغائية الخارجة عن القانون مهما كانت دوافعها والتي لا تمت لأخلاقنا وقيمنا بصلة".

وكانت صور ومقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على منصات التواصل لحافلة نادي الخمس والنيران تلتهمها، فيما أصدر النادي بيانا قال فيه إن أكثر من 9 من لاعبيه تعرضوا للطعن بالأسلحة البيضاء والبعض الآخر للضرب، عقب عودتهم من مباراتهم أمام فريق الملعب الليبي يوم الأحد.

ونشر نادي الخمس بيانا رسميا أكد فيه أن حافلته تعرضت إلى الحرق ما تسبّب في إتلاف تجهيزات ومعدات النادي، معتبرا أن "ما حدث هو تخطيط لقتل فريق كامل بأطقمه أمام الناس وفي الشارع العام، وهي سابقة في تاريخ كرة القدم".