في الدوري الليبي.. لاعب بديل يقتحم الملعب ويمنع الكرة من دخول المرمى (فيديو)

شهدت مباراة نادي المدينة ونادي الملعب ضمن الدوري الليبي الممتاز حادثة غريبة جدًا في ملاعب كرة القدم، وذلك عندما تدخل أحد اللاعبين البدلاء لفريق الملعب ليمنع دخول الكرة إلى مرمى فريقه وسط ذهول الحكم ولاعبي الفريقين.

وخلال مباراة الجولة العاشرة للإياب من المجموعة الأولى للمرحلة الأولى للدوري الممتاز، مساء الأربعاء، تعادل المدينة مع الملعب (2 ـ 2) ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، خلف أهلي طرابلس ويتأهل رسميًا للسداسي الذي سينافس على اللقب في المرحلة الحاسمة.

وفي الدقيقة 52 من المباراة، انفرد لاعبان من نادي المدينة بحارس المرمى، ليسدد أحدهما الكرة لكن لاعبًا من نادي الملعب كان خلف المرمى بصدد القيام بالاحماءات، اقتحم المستطيل الأخضر وأبعد الكرة من على خط المرمى.

واحتج لاعبو المدينة على اللقطة، قبل أن يقرر الحكم طرد اللاعب ومنح ركلة جزاء لفريق المدينة في حادثة فريدة من نوعها.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما علّق كثيرون بأن اللقطة تُضاف لقائمة الأحداث الغريبة التي تشهدها الكرة الليبية كل أسبوع.