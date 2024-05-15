ريال مدريد يصرف النظر عن صفقتين كبيرتين

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي الإسبانية" أن ريال مدريد قرر صرف النظر عن التعاقد مع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني، وليني يورو لاعب نادي ليل في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت الإذاعة الإسبانية إن كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، وبالاتفاق مع فلورنتينيو بيريز، قررا صرف النظر عن الثنائي السابق، بعد الاستقرار على استعادة خدمات رافا مارين المعار إلى صفوف ديبورتيفو الأفيس، وميغيل غوتيريز لاعب جيرونا؛ لتعزيز خط دفاع الريال في الموسم المقبل.

ويخطط كارلو أنشيلوتي إلى تواجد الثنائي مارين وغوتيريز قبل انطلاق الموسم التحضيري لريال مدريد.

كما يتشبث أنشيلوتي ببقاء فيرلاند ميندي مع ريال مدريد، رغم تلقيه عدة عروض للرحيل عن الدوري الإسباني.