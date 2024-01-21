كأس آسيا.. عمان في مأزق بتعادل سلبي مع تايلاند

وأخفق منتخب عمان في مصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام السعودية التي سجلت هدفين قرب النهاية لتقلب تأخرها إلى انتصار 2-1.

ورفع منتخب تايلاند، الذي فاز 2-صفر على قرغيزستان في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط قبل مواجهة السعودية وقرغيزستان في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.