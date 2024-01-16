السعودية تقتنص فوزا ثمينا على حساب عمان في كأس آسيا

سجلت السعودية هدفين قرب النهاية لتحول تأخرها وتفوز 2-1 على عمان، في مباراتها الأولى في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد هدف الانتصار رغم إشارة الحكم بغير ذلك في البداية.

وتقاسمت السعودية صدارة المجموعة السادسة مع تايلاند التي فازت على قرغيزستان، في وقت سابق اليوم.