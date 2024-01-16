السعودية تقتنص فوزا ثمينا على حساب عمان في كأس آسيا
سجلت السعودية هدفين قرب النهاية لتحول تأخرها وتفوز 2-1 على عمان، في مباراتها الأولى في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد هدف الانتصار رغم إشارة الحكم بغير ذلك في البداية.
وتقاسمت السعودية صدارة المجموعة السادسة مع تايلاند التي فازت على قرغيزستان، في وقت سابق اليوم.
وأحرز علي البليهي مدافع السعودية الهدف الثاني لبلاده بضربة رأس، لكن الحكم المساعد أشار لوجود تسلل.
وبعد مراجعة حكم الفيديو، أعلن حكم الساحة عدم احتساب الهدف ليستأنف اللعب،، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره ويؤكد صحة هدف البليهي.
ومنح صلاح اليحيائي التقدم لعمان في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، احتسبت بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، سددهاأحمد الكسار على يمين الحارس.
وتعادل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 78 للسعودية بعد مجهود فردي رائع.
وتلعب السعودية أمام قرغيزستان في الجولة الثانية يوم الأحد قبل مواجهة عمان لمنافستها تايلاند.