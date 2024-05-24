رسالة عاطفية من يامال في وداع تشافي (صورة)

وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحلّ ضيفاً على إشبيلية الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وتولى تشافي (44 عاما) تدريب برشلونة في أواخر عام 2021 بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان.