رسالة عاطفية من يامال في وداع تشافي (صورة)
وجه اللاعب الشاب لامين يامال نجم هجوم نادي برشلونة الإسباني، رسالة عاطفية إلى المدرب المقال تشافي هرنانديز، بعد قرار إدارة الفريق الكتالوني، إقالته.
وأقال برشلونة مدربه تشافي هرنانديز الجمعة بعدما فشل النادي الكاتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل.
وقال برشلونة في بيان: "أبلغ رئيس برشلونة جوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".
وكتب يامال رسالة عاطفية إلى مدربه تشافي هرنانديز، وقام بنشرها عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".
وقال يامال في رسالته: "شكرًا لك على ثقتك بي دائمًا. لقد كان من دواعي سروري التعلم والعمل معك يا سيدي. نجاح إلى الأبد أسطورة. حظًا سعيدًا".
وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحلّ ضيفاً على إشبيلية الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.
وتولى تشافي (44 عاما) تدريب برشلونة في أواخر عام 2021 بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان.