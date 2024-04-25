أول تعليق من لاعب لليفربول على المدرب الجديد

علق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك على أنباء اقتراب مواطنه مع آرني سلوت، مدرب فينورد من خلافة يورغن كلوب.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، أمس الأربعاء، إن "ليفربول بدأ المفاوضات مع فينورد من أجل التعاقد مع مدربهم آرني سلوت".

في حين ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وفي تعليقه على إمكانية تعاقد ليفربول مع آرني سلوت قال فان دايك: "أعتقد أن سلوت هو أحد أفضل المدربين الهولنديين في الوقت الحالي".

وأضاف اللاعب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا: "بطريقة لعبه والفلسفة التي يمتلكها، يمكنه أن يصبح مدربًا لليفربول".