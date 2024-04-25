أول تعليق من لاعب لليفربول على المدرب الجديد
علق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك على أنباء اقتراب مواطنه مع آرني سلوت، مدرب فينورد من خلافة يورغن كلوب.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، أمس الأربعاء، إن "ليفربول بدأ المفاوضات مع فينورد من أجل التعاقد مع مدربهم آرني سلوت".
في حين ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وفي تعليقه على إمكانية تعاقد ليفربول مع آرني سلوت قال فان دايك: "أعتقد أن سلوت هو أحد أفضل المدربين الهولنديين في الوقت الحالي".
وأضاف اللاعب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا: "بطريقة لعبه والفلسفة التي يمتلكها، يمكنه أن يصبح مدربًا لليفربول".
وتابع: "قرأت وسمعت أنه بعيد عن الاكتمال، سنرى، سنركز على ذلك في الموسم المقبل، لكن هذا لا يزال بعيدًا".
وتتبقى أمام ليفربول 4 مباريات هذا الموسم، ويتأخر بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ويتقدم الفريق بنقطة واحدة على حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين.
وأدت الخسارتان أمام كريستال بالاس وإيفرتون لتقلص آمال ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.
وحقق سلوت، الذي كان هدفًا لتوتنهام وتشيلسي، الصيف الماضي، نجاحًا هائلاً منذ انضمامه إلى فينورد، في العام 2021، وأصبح أحد أكثر المدربين تقدمًا في كرة القدم الأوروبية.