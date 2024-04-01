تصريح مثير من فيصل بن تركي حول رونالدو والهلال

وفي 20 ديسمبر من العام 2022، أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات حتى عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وأطلق فيصل بن تركي في تصريحاته عبر "منصة ثمانية" تصريحًا مثيرًا قال فيه: "كنت أتمنى انتقال رونالدو إلى الهلال".

وأوضح: "كنت أريد أن يوقع كريستيانو رونالدو مع الهلال، لأن النصر لا يلعب بطريقة واضحة تساعد اللاعب لأن ليس هناك أطراف ملعب مميزون".

وعن ميسي قال: "ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هما أفضل لاعبين في آخر 15 سنة.. لم أكن أتمنى قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال، فهو يتواجد في إنتر ميامي هو من الأساس متفق مع ديفيد بيكهام ولم يكن يريد الانضمام إلى أي فريق بالدوري السعودي".