تصريح مثير من فيصل بن تركي حول رونالدو والهلال
أثار الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، الجدل، بعد إطلاقه تصريحًا مثيرًا حول استقدام البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي 20 ديسمبر من العام 2022، أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات حتى عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.
وأطلق فيصل بن تركي في تصريحاته عبر "منصة ثمانية" تصريحًا مثيرًا قال فيه: "كنت أتمنى انتقال رونالدو إلى الهلال".
وأوضح: "كنت أريد أن يوقع كريستيانو رونالدو مع الهلال، لأن النصر لا يلعب بطريقة واضحة تساعد اللاعب لأن ليس هناك أطراف ملعب مميزون".
وعن ميسي قال: "ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هما أفضل لاعبين في آخر 15 سنة.. لم أكن أتمنى قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال، فهو يتواجد في إنتر ميامي هو من الأساس متفق مع ديفيد بيكهام ولم يكن يريد الانضمام إلى أي فريق بالدوري السعودي".
فكرت بشراء النصر
من جهة أخرى قال الأمير فيصل بن تركي إنه كان يفكر جديًا في شراء نادي النصر السعودي خلال إحدى الفترات".
وأوضح: "في فترة الأمير عبدالله بن مساعد فكرت إني اشتري نادي النصر، ولكن الأمر لم يكتب له النجاح".
وعن سياساته في العمل قال: "كنت أعمل برفقة مجلس الادارة، والقرارات النهائية أتخذها أنا".
وفي رده على تقارير تدخله في تشكيل الفريق الأول قال: "كنت أعطي رأيي قبل المباراة، ولكن في النهاية القرار للمدرب".
وسبق أن تولى الأمير فيصل بن تركي رئاسة نادي النصر خلال الفترة من عام 2009 حتى 2018، نجح خلال هذه الفترة في تحقيق الدوري السعودي مرتين، وكأس ولي العهد مرة واحدة، ، حيث قام بصرف حوالي 120 مليون ريال على الفريق.