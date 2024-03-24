لقطة رائعة بين بيلينغهام ورودريغو وفينيسيوس (فيديو)

التقطت عدسات القناة الناقلة لمباراة إنجلترا والبرازيل لقطة رائعة بين الثلاثي جود بيلينغهام، نجم إنجلترا، ورودريغو وفينيسيوس، ثنائي منتخب السامبا، عقب المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت.

وفاز منتخب البرازيل، بهدف دون رد على نظيره الإنجليزي في أولى مباريات المدرب دوريفال جونيور مع الفريق حيث سجل إندريك، البالغ 17 عاما، هدف الفوز في الدقيقة 80 من اللقاء الودي الدولي الذي أقيم على استاد ويمبلي، يوم السبت.

وعقب المباراة توجه بيلينغهام إلى فينيسيوس ورودريغو وقام باحتضانهما، والتقطتهم الكاميرات وهم يتبادلون الضحكات.