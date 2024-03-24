لقطة رائعة بين بيلينغهام ورودريغو وفينيسيوس (فيديو)
التقطت عدسات القناة الناقلة لمباراة إنجلترا والبرازيل لقطة رائعة بين الثلاثي جود بيلينغهام، نجم إنجلترا، ورودريغو وفينيسيوس، ثنائي منتخب السامبا، عقب المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت.
وفاز منتخب البرازيل، بهدف دون رد على نظيره الإنجليزي في أولى مباريات المدرب دوريفال جونيور مع الفريق حيث سجل إندريك، البالغ 17 عاما، هدف الفوز في الدقيقة 80 من اللقاء الودي الدولي الذي أقيم على استاد ويمبلي، يوم السبت.
وعقب المباراة توجه بيلينغهام إلى فينيسيوس ورودريغو وقام باحتضانهما، والتقطتهم الكاميرات وهم يتبادلون الضحكات.
وسجل إندريك، الذي سينتقل إلى ريال مدريد في يوليو المقبل من بالميراس، في الشباك الخالية مستغلا كرة مرتدة من الحارس جوردان بيكفورد الذي أبعد تسديدة فينيسيوس جونيور.
وحظي الفريق القادم من أمريكا الجنوبية، والذي يعاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وشهدت تشكيلته مشاركة خمسة لاعبين لأول مرة مع المنتخب، بفرصة خطيرة في الدقيقة 35 حين سدد لوكاس باكيتا في القائم.
ولم يختبر هجوم إنجلترا، التي افتقدت لعدة لاعبين رئيسين مثل القائد هاري كين، والحارس بينتو الذي شارك لأول مرة مع البرازيل على الرغم من اعتماد المدرب جاريث ساوثجيت على تشكيلة ذات طابع هجومي.
وتواصل إنجلترا استعداداتها للمشاركة في بطولة أوروبا 2024 بمواجهة بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل على استاد ويمبلي، بينما تلعب البرازيل أمام إسبانيا في العاصمة مدريد في اليوم ذاته.