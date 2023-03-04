بنزيما أمام برشلونة في الكلاسيكو
بنزيما أمام برشلونة في الكلاسيكو
رياضة

صحف رياضية: الشكوك في ريال مدريد.. برشلونة الصلب.. وقليل من أتلتيكو مدريد

الصحف تركز على مستوى كريم بنزيما وريال مدريد في الكلاسيكو وطريقة برشلونة الدفاعية أمام الميرنغي.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: الشكوك في ريال مدريد

ركزت الصحيفة على الإسباني فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان وكتبت: "فيرناندو ألونسو: يمكننا أن نحلم".

الصحيفة اهتمت بمخلفات كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك وكتبت: "الكلاسيكو ترك الشكوك في ريال مدريد" و"الأسلوب يطرح الجدل في برشلونة: لمدة يوم لن يحدث أي شيء".

كما اهتمت بمباريات السبت في الدوري الإسباني وكتبت عن مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية: "أتلتيكو مدريد كانت حياتك وهي حياتي".

غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.

سبورت: القائد أراوخو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت: "القائد أراوخو" و"سيرجي روبيرتو يجدد عقده لمدة موسم" و"اجتماع من أجل مستقبل سيرجيو بوسكيتس" و"كيسي لا يفكر في الرحيل في الصيف".

الصحيفة اهتمت بمباراة خيتافي وجيرونا وكتبت: "جيرونا يبدأ في الحلم".

غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.

موندو ديبورتيفو: برشلونة صلب

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد الفوز في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك وكتبت: "برشلونة صلب" و"سيرجيو روبيرتو يجدد عقده وفق أسلوب 1+1".

الصحيفة اهتمت ببداية موسم بطولة العالم للفورمولا وان وكتبت: "ألونسو يبدأ في التجارب الحرة".

كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.

أس: نقاش حول كريم بنزيما

ركزت الصحيفة على بداية موسم بطولة العالم للفورمولا وان وكتبت: "ألونسو وسانز: نذهب لكل شيء".

الصحيفة اهتمت بمستوى كريم بنزيما في ريال مدريد وكتبت: "نقاش حول كريم بنزيما".

كما اهتمت الصحيفة بمباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني وكتبت: "قليل من أتلتيكو مدريد وشكوك في إشبيلية".

غلاف صحيفة أس اليوم السبت.
غلاف صحيفة أس اليوم السبت.

ذا صن: عيون تين هاغ معادية للاستحواذ

ركزت الصحيفة على تشيلسي ومستقبل مدربه غراهام بوتر وكتبت: "سخونة بوتر" و"يعترف غراهام بوتر بأنه يقوم بمكافحة الحرائق في تشيلسي لوقف احتراق المكان".

الصحيفة اهتمت بالهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد وكتبت: "عيون تين هاغ معادية للاستحواذ".

كما اهتمت بخروج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي وكتبت: "المجلس غاضب لخروج توتنهام من كأس الاتحاد".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم السبت.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم السبت.

ليكيب: وضعية للتغيير

ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي وكتبت: "وضعية للتغيير".

كما اهتمت بتعادل نيس وأوكسير 1/1 وكتبت: "أوكسير يصمد أمام نيس".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.
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