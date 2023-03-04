صحف رياضية: الشكوك في ريال مدريد.. برشلونة الصلب.. وقليل من أتلتيكو مدريد

ركزت الصحيفة على الإسباني فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان وكتبت: "فيرناندو ألونسو: يمكننا أن نحلم".

الصحيفة اهتمت بمخلفات كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك وكتبت: "الكلاسيكو ترك الشكوك في ريال مدريد" و"الأسلوب يطرح الجدل في برشلونة: لمدة يوم لن يحدث أي شيء".

كما اهتمت بمباريات السبت في الدوري الإسباني وكتبت عن مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية: "أتلتيكو مدريد كانت حياتك وهي حياتي".