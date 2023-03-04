صحف رياضية: الشكوك في ريال مدريد.. برشلونة الصلب.. وقليل من أتلتيكو مدريد

ركزت الصحيفة على الإسباني فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان وكتبت: "فيرناندو ألونسو: يمكننا أن نحلم".الصحيفة اهتمت بمخلفات كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك وكتبت: "الكلاسيكو ترك الشكوك في ريال مدريد" و"الأسلوب يطرح الجدل في برشلونة: لمدة يوم لن يحدث أي شيء".كما اهتمت بمباريات السبت في الدوري الإسباني وكتبت عن مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية: "أتلتيكو مدريد كانت حياتك وهي حياتي"..ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت: "القائد أراوخو" و"سيرجي روبيرتو يجدد عقده لمدة موسم" و"اجتماع من أجل مستقبل سيرجيو بوسكيتس" و"كيسي لا يفكر في الرحيل في الصيف".الصحيفة اهتمت بمباراة خيتافي وجيرونا وكتبت: "جيرونا يبدأ في الحلم"..ركزت الصحيفة على برشلونة بعد الفوز في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك وكتبت: "برشلونة صلب" و"سيرجيو روبيرتو يجدد عقده وفق أسلوب 1+1".الصحيفة اهتمت ببداية موسم بطولة العالم للفورمولا وان وكتبت: "ألونسو يبدأ في التجارب الحرة".كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني..ركزت الصحيفة على بداية موسم بطولة العالم للفورمولا وان وكتبت: "ألونسو وسانز: نذهب لكل شيء".الصحيفة اهتمت بمستوى كريم بنزيما في ريال مدريد وكتبت: "نقاش حول كريم بنزيما".كما اهتمت الصحيفة بمباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني وكتبت: "قليل من أتلتيكو مدريد وشكوك في إشبيلية"..ركزت الصحيفة على تشيلسي ومستقبل مدربه غراهام بوتر وكتبت: "سخونة بوتر" و"يعترف غراهام بوتر بأنه يقوم بمكافحة الحرائق في تشيلسي لوقف احتراق المكان".الصحيفة اهتمت بالهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد وكتبت: "عيون تين هاغ معادية للاستحواذ".كما اهتمت بخروج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي وكتبت: "المجلس غاضب لخروج توتنهام من كأس الاتحاد"..ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي وكتبت: "وضعية للتغيير".كما اهتمت بتعادل نيس وأوكسير 1/1 وكتبت: "أوكسير يصمد أمام نيس".