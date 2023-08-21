الهلال السعودي يعلن رسميا رحيل موسى ماريغا

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا رحيل الدولي المالي موسى ماريغا، عن صفوف الفريق في الميركاتو الحالي.

ولم يكشف الهلال عن الاتفاق الذي تم بين الطرفين، ولكن النادي السعدي نشر صورة للاعب يقدم له خلالها الشكر على الفترة التي قضاها مع "الزعيم"

من جانبه، قال ماريغا: "شكرًا لجميع زملائي في الهلال، وجميع الأشخاص الذين يعملون بالنادي، شكرًا جماهير الهلال، لن أنساكم".