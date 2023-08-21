الهلال السعودي يعلن رسميا رحيل موسى ماريغا
أعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا رحيل الدولي المالي موسى ماريغا، عن صفوف الفريق في الميركاتو الحالي.
ولم يكشف الهلال عن الاتفاق الذي تم بين الطرفين، ولكن النادي السعدي نشر صورة للاعب يقدم له خلالها الشكر على الفترة التي قضاها مع "الزعيم"
من جانبه، قال ماريغا: "شكرًا لجميع زملائي في الهلال، وجميع الأشخاص الذين يعملون بالنادي، شكرًا جماهير الهلال، لن أنساكم".
وكان البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال، قد استبعد ماريغا من معسكر الفريق التحضيري بالنمسا، ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري.
وانضم النجم البالغ من العمر 31 عامًا إلى "الزعيم" في يوليو 2021، وأسهم بأهدافه وتمريراته الحاسمة في حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا موسم 2020-21.
وخلال مسيرته مع الهلال، أحرز ماريغا 25 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة عبر 75 مباراة في كل المسابقات، وحصد 4 ألقاب: هي الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا.
وتعاقد نادي الهلال السعودي مع كل من البرازيليين نيمار ومالكوم والصربيين ألكساندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي والمغربي ياسين بونو، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.