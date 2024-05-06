ميسي في النصر السعودي.. الطاولة تنقلب في وجه إنتر ميامي

نادي إنتر ميامي الأمريكي يرغب في التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وسط ترقب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعطفًا على هذه المحاولات، قال الإعلامي علي الحربي، إن نادي النصر السعودي في صدَد تقديم عرض قوي جدًّا للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل الانتقال إليه في الصيف المقبل.

وقال الحربي في تغرية له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "ميسي يُرحب بذلك، ويتمنى أن يختتم مسيرته الكروية مع نادي النصر، وبجوار كريستيانو رونالدو".