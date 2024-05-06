ميسي في النصر السعودي.. الطاولة تنقلب في وجه إنتر ميامي
قرَّر نادي النصر السعودي، قلب الطاولة على إنتر ميامي، حيث قرَّر الأخير عقد صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، قد تُحدث ضجة في الأوساط الكروية.
نادي إنتر ميامي الأمريكي يرغب في التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وسط ترقب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وعطفًا على هذه المحاولات، قال الإعلامي علي الحربي، إن نادي النصر السعودي في صدَد تقديم عرض قوي جدًّا للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل الانتقال إليه في الصيف المقبل.
وقال الحربي في تغرية له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "ميسي يُرحب بذلك، ويتمنى أن يختتم مسيرته الكروية مع نادي النصر، وبجوار كريستيانو رونالدو".
وقد ينجح نادي النصر في الجميع بين ميسي ورونالدو في فريق واحد؛ ما قد يفجر قنبلة في سوق الانتقالات الصيفي.
وينتهي عقد كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 سنة، مع النصر عقب نهاية منافسات هذا الموسم، إذ انضمَّ النجم البرتغالي إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023" في عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.
فيما انضمَّ ميسي إلى إنتر ميامي في الموسم الماضي، في صفقة تستمر حتى نهاية 2025.