بيليغريني على رادار النصر

وودّع النصر دوري أبطال آسيا من ربع النهائي أمام نادي العين الإماراتي.

وعلى الصعيد المحلي، ابتعد النصر عن المنافسة على لقب الدوري، بعد اتساع الفارق مع المتصدر الهلال إلى 12 نقطة، قبل 10 جولات على نهاية الموسم.