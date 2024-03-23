بيليغريني على رادار النصر
دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات للتعاقد مع التشيلي مانويل بيليغريني، المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني؛ لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.
ودّع النصر دوري أبطال آسيا من ربع النهائي أمام نادي العين الإماراتي
ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن إدارة النصر ترغب في تعيين بيليغريني خلفا للبرتغالي لويس كاسترو المدير الفني الحالي.
وقالت الصحيفة إن رغبة مسؤولي النصر في الإطاحة بكاسترو؛ بسبب النتائج السلبية للفريق العاصمي السعودي في الدوري، واقتراب ضياعه، فضلا عن الخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.
ويرتبط بيليغريني بعقد مع ريال بيتيس حتى صيف 2026.
وودّع النصر دوري أبطال آسيا من ربع النهائي أمام نادي العين الإماراتي.
وعلى الصعيد المحلي، ابتعد النصر عن المنافسة على لقب الدوري، بعد اتساع الفارق مع المتصدر الهلال إلى 12 نقطة، قبل 10 جولات على نهاية الموسم.