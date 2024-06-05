بدعم كامل من رونالدو.. حسم مستقبل كاسترو مع النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، يلقى دعمًا قويًّا من صناع القرار في النادي للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.
وكان النصر تعاقد مع المدرب البرتغالي لمدة موسمين، الصيف الماضي، بتوصية، ودعم كامل من مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.
وفشل كاسترو في الفوز بأي لقب رسمي للفريق في الموسم المنتهي 2023-2024، حيث خسر كأس الملك وغادر السوبر السعودي من نصف النهائي وأضاع لقب الدوري بفارق 14 نقطة للهلال.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإنه ينتظر أن يستمر كاسترو في منصبه مع الفريق، إذ يلقى دعمًا من صناع القرار في "العالمي"، يتقدمهم كريستيانو رونالدو.
ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان كاسترو، حيث قال: "في الموسم المقبل، نريد أن نكون فريقًا قويًّا في الجانب الفني داخل الملعب، وبشكل مستمرٍّ في المباريات التي سنلعبها، سنبحث عن كثير من الجودة الفنية، وسنعمل بجد، ووفق طموحات عالية، أريد أن يصبح النصر فريقًا قويًّا".
وتولى لويس كاسترو الإشراف الفني على النصر مع بداية الموسم الماضي، بعد تجربة جيدة للمدرب في البرازيل برفقة نادي بوتافوغو، وخلال مسيرته الحالية، حقق المدرب 34 انتصارًا خلال 48 لقاءً بكل البطولات، وتعادل 6 مرات، وتلقى الخسارة في 8 مواجهات، ويمتد عقده مع "العالمي" حتى يونيو 2025.