بدعم كامل من رونالدو.. حسم مستقبل كاسترو مع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، يلقى دعمًا قويًّا من صناع القرار في النادي للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

وكان النصر تعاقد مع المدرب البرتغالي لمدة موسمين، الصيف الماضي، بتوصية، ودعم كامل من مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

وفشل كاسترو في الفوز بأي لقب رسمي للفريق في الموسم المنتهي 2023-2024، حيث خسر كأس الملك وغادر السوبر السعودي من نصف النهائي وأضاع لقب الدوري بفارق 14 نقطة للهلال.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإنه ينتظر أن يستمر كاسترو في منصبه مع الفريق، إذ يلقى دعمًا من صناع القرار في "العالمي"، يتقدمهم كريستيانو رونالدو.