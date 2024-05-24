مدرب الترجي التونسي: مواجهة الأهلي تختلف عن صن داونز
أعلن البرتغالي ميغيل كاردوزو، المدير الفني للترجي التونسي، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي المصري غداً السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأشار مدرب الترجي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الأهلي إلى أن نتيجة التعادل دون أهداف تزيد صعوبة المواجهة غداً في ستاد القاهرة ويجب أن يكون الفريق في أفضل حال.
وأضاف: "هدفنا حصد اللقب القاري، المواجهة ستكون قوية وثقتنا كبيرة في قدرات لاعبي الترجي الذين يجمعون بين الخبرة والشباب ولدينا فريق قوي وشاب".
وتابع: "لن نلعب مباراة الغد بخوف، علينا أن نستخدم جميع أسلحتنا، ولقاء الغد يختلف بشكل كبير عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي".
وأتم المدير الفني للترجي: "في مباراة الذهاب لم نلعب بطريقة دفاعية كما يقال، يمكنكم العودة لإحصاءات المباراة، لقد كنا الفريق الأكثر سيطرة".
وفاز الترجي على صن داونز بنتيجة 1-0 ذهابًا وإيابًا في دور الأربعة ليصعد للمباراة النهائية.
ويسعى الترجي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد غياب طويل منذ نسخة 2019.
وحال تحقيق الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا، سيكون كاردوزو أول مدرب أجنبي يحصد البطولة القارية مع الترجي.