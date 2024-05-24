مدرب الترجي التونسي: مواجهة الأهلي تختلف عن صن داونز

وأضاف: "هدفنا حصد اللقب القاري، المواجهة ستكون قوية وثقتنا كبيرة في قدرات لاعبي الترجي الذين يجمعون بين الخبرة والشباب ولدينا فريق قوي وشاب".

وتابع: "لن نلعب مباراة الغد بخوف، علينا أن نستخدم جميع أسلحتنا، ولقاء الغد يختلف بشكل كبير عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي".

وأتم المدير الفني للترجي: "في مباراة الذهاب لم نلعب بطريقة دفاعية كما يقال، يمكنكم العودة لإحصاءات المباراة، لقد كنا الفريق الأكثر سيطرة".