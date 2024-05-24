خطة كولر لإنقاذ الجبهة اليسرى للأهلي أمام الترجي

وتركت إصابة معلول فراغًا كبيرًا في الجبهة اليسرى للأهلي، خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لا يعتمد على اللاعب الصاعد كريم الدبيس بسبب تحفظه على بعض الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها.

ويفتقد الأهلي أيضًا جهود لاعبه عمر كمال عبد الواحد الذي يشغل هذا المركز أحيانًا في مباريات الفريق بالدوري المصري نظرًا لعدم قيده بالقائمة الأفريقية لمشاركته ببطولة قارية أخرى هذا الموسم مع فريقه السابق مودرن فيوتشر.