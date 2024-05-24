خطة كولر لإنقاذ الجبهة اليسرى للأهلي أمام الترجي
يبحث الأهلي المصري عن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا أمام ضيفه الترجي التونسي غدًا السبت في مباراة الإياب للدور النهائي بإستاد القاهرة.
وفرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة الذهاب بإستاد (حمادي العقربي) يوم السبت الماضي.
وشهد لقاء الذهاب خبرًا صادمًا للأهلي وجماهيره بإصابة النجم التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس يبعده على الأقل لنهاية الموسم الحالي بالدوري المصري منتصف أغسطس المقبل وسط شكوك حول غياب أطول للظهير الأيسر للأهلي.
وتركت إصابة معلول فراغًا كبيرًا في الجبهة اليسرى للأهلي، خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لا يعتمد على اللاعب الصاعد كريم الدبيس بسبب تحفظه على بعض الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها.
ويفتقد الأهلي أيضًا جهود لاعبه عمر كمال عبد الواحد الذي يشغل هذا المركز أحيانًا في مباريات الفريق بالدوري المصري نظرًا لعدم قيده بالقائمة الأفريقية لمشاركته ببطولة قارية أخرى هذا الموسم مع فريقه السابق مودرن فيوتشر.
وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي لـ"إرم نيوز" أن كولر لم يستقر بعد على هوية اللاعب الذي سيقود الجبهة اليسرى لتعويض غياب علي معلول.
وأشار إلى وجود مفاضلة بين الثنائي كريم فؤاد وأحمد نبيل "كوكا" لقيادة هذه الجبهة في مباراة الإياب أمام الترجي.
وشارك كريم فؤاد بديلًا لمعلول بعد إصابته في لقاء الذهاب الذي شهد غياب كوكا للإصابة.
وأكد المصدر أن كولر حائر بشأن هذا المركز لأنه يرغب في الضغط الهجومي على دفاع الترجي واستغلال الجبهة اليسرى بهجمات سريعة.
وأوضح أن كريم فؤاد يجيد الأداء الهجومي بشكل أفضل من كوكا ولكن فؤاد لا يجيد اللعب بالقدم اليسرى بالشكل المطلوب بعكس كوكا الذي يمتاز باستخدام قدمه اليسرى والحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم.