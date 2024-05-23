صدمة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد هاني لاعبي الفريق تعرضا للإصابة في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة الترجي.

وأشار إلى أن عبد المنعم اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، ولم يستكمل مران الفريق أمس الأربعاء استعدادًا لمواجهة الإياب.

وأكد أن عبد المنعم سيخضع لاختبار طبي خلال مران اليوم الخميس، كما إنه سيخضع لفحص آخر قبل المران الأخير غدًا الجمعة لتحديد موقفه من خوض لقاء الإياب ضد الترجي.