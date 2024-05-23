صدمة في الأهلي قبل مواجهة الترجي
تلقى الجهاز الفني للأهلي المصري، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صدمة قبل مواجهة الإياب أمام الترجي التونسي بعد غدٍ السبت في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.
وتعادل الأهلي مع مضيفه الترجي دون أهداف يوم السبت الماضي بإستاد (حمادي العقربي) في تونس.
وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد هاني لاعبي الفريق تعرضا للإصابة في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة الترجي.
وأشار إلى أن عبد المنعم اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، ولم يستكمل مران الفريق أمس الأربعاء استعدادًا لمواجهة الإياب.
وأكد أن عبد المنعم سيخضع لاختبار طبي خلال مران اليوم الخميس، كما إنه سيخضع لفحص آخر قبل المران الأخير غدًا الجمعة لتحديد موقفه من خوض لقاء الإياب ضد الترجي.
وكشف المصدر عن إصابة محمد هاني الظهير الأيمن، إذ تعرَّض لإجهاد في العضلة الضامة وفضل أيضًا الجهاز الفني إراحته تجنبًا لتفاقم الإصابة.
وأشار إلى أن هاني أيضًا سيخضع لفحص أخير لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة، موضحًا أن الجهاز الفني لن يتعجل في حسم مصير اللاعبين خاصة أن الإصابات العضلية تتجدد في أي وقت خلال اللقاء.
ويعاني الأهلي بعض الغيابات في لقاء الإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا، على رأسها عمرو السولية لاعب خط الوسط الذي اشتكى أيضًا من إصابة عضلية، بجانب الثنائي غير المقيد أفريقيًّا عمر كمال وحارس المرمى محمود الزنفلي.