نجوم الأهلي يتعهدون بحسم لقب دوري أبطال أفريقيا
تعهد لاعبو الأهلي المصري بالفوز على الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت، بالقاهرة لحصد اللقب القاري للمرة 12.
ويستهدف الأهلي حصد اللقب للعام الثاني على التوالي بعد الفوز العام الماضي على الوداد المغربي في المباراة النهائية 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وقال محمود عبد المنعم (كهربا) لموقع النادي على الإنترنت "جاهزون لمباراة الترجي التونسي وهناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائما ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة".
ووجه كهربا رسالة خاصة إلى جماهير فريقه وطالبهم بالدعم والمساندة فقط طوال 90 دقيقة دون الإلتفات إلى أي امور اخرى، مشددا على أن الجميع سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعادهم والتتويج بالبطولة.
وأبدى كهربا حزنه على إصابة زميله التونسي علي معلول، قائلا: "معلول أخ لنا جميعا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له".
ولم يعلن الأهلي مدة غياب معلول، البالغ 34 عاما، الذي لعب دورا حاسما في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال مروان عطية لاعب الوسط، إن المباراة صعبة والتعادل السلبي في الذهاب الأسبوع الماضي في تونس لم تكن حاسمة، مما يتطلب ضرورة مضاعفة الجهد في مباراة العودة للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير.
وأضاف عطية: "الجميع متحمس لمباراة السبت، والأهلي على قلب رجل واحد وأي لاعب يشارك سيجد الدعم والمؤازرة من زملائه، والكل يعلم أن الإصرار والروح العالية هما مفتاح التتويج باللقب الغالي.
"جميع لاعبي الأهلي ينتظرون بشغف مؤازرة الجماهير بكثافة في مدرجات استاد القاهرة. جماهير الأهلي لها دور كبير في مباراة السبت مثلما حدث في جميع البطولات التي توج بها الأهلي من قبل".
وشدد كريم فؤاد، لاعب الوسط على حالة التركيز الشديدة لدى لاعبي الأهلي لحصد اللقب الثاني على التوالي و12 في تاريخه.
وتابع: "الفريق يستعد بقوة لمباراة الإياب، والجميع ملتزم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في التدريبات ويبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير والتتويج باللقب الأفريقي للعام الثاني على التوالي".