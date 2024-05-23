نجوم الأهلي يتعهدون بحسم لقب دوري أبطال أفريقيا

تعهد لاعبو الأهلي المصري بالفوز على الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت، بالقاهرة لحصد اللقب القاري للمرة 12.

ويستهدف الأهلي حصد اللقب للعام الثاني على التوالي بعد الفوز العام الماضي على الوداد المغربي في المباراة النهائية 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال محمود عبد المنعم (كهربا) لموقع النادي على الإنترنت "جاهزون لمباراة الترجي التونسي وهناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائما ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة".

ووجه كهربا رسالة خاصة إلى جماهير فريقه وطالبهم بالدعم والمساندة فقط طوال 90 دقيقة دون الإلتفات إلى أي امور اخرى، مشددا على أن الجميع سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعادهم والتتويج بالبطولة.