ريباكينا تنتفض أمام بوتنتسيفا لتبلغ نصف نهائي بطولة مدريد للتنس

وبدا أن بوتنتسيفا المصنفة 50 عالميا في طريقها لتحقيق مفاجأة بعدما قدمت أداء شبه مثالي لتفوز بالمجموعة الأولى بعد 45 دقيقة، لكن ريباكينا تمكنت من استعادة رباطة جأشها وأنقذت نقطتين لخسارة المباراة عندما كانت متأخرة 5-2 في المجموعة الأخيرة.

وبعد بداية مخيبة للآمال، حسنت ريباكينا من مستواها لتتعادل بعد فوزها بصعوبة في المجموعة الثانية، والتي انتهت بشوط كسر التعادل الذي استفادت خلاله من فرصها وحسمته بفضل ضربة خلفية مباشرة من على الشبكة.

وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها ربياكينا (24 عاما) على بوتنتسيفا في ثالث مواجهة بينهما.

وستلعب ريباكينا في قبل النهائي أمام المصنفة الثانية أرينا سبالينكا غدا الخميس بعد أن تغلبت حاملة اللقب على الروسية الصاعدة ميرا أندريفا (17 عاما) بنتيجة 6-1 و6-4.

وبدت لاعبة روسيا البيضاء المصنفة الثانية عالميا، والتي تسعى لإحراز لقبها الثالث في مدريد، مهيمنة طوال المباراة ولم تخسر إرسالها في مباراة استمرت لما يزيد قليلا عن ساعة واحدة.