أنس جابر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد لسيدات التنس

وبتغلّبها على يلينا في مدريد، وصلت أُنس جابر لربع النهائي الثالث لها منذُ عام 2020 في بطولات الـWTA 1000 المقامة على الأراضي الترابية.

واحتاجت اللاعبة التونسية المصنفة التاسعة عالميًّا لساعة وسبع دقائق للتفوق على اللاتفية أوستابينكو.

وتنتظر أنس جابر في دور الثمانية المتأهلة من مواجهة الأمريكية كوكو غوف ضد مواطنتها ماديسون كيز.

وكانت النجمة التونسية قد تأهلت إلى ثمن نهائي البطولة بعد الفوز على الكندية ليليه فيرنانديز بمجموعتين لواحدة.

وسبق وأن توجت أنس جابر بلقب بطولة مدريد في عام 2022، وهو اللقب الوحيد الذي توجت به في بطولات ألف نقطة.

وهذا هو أول ربع نهائي تصل له أنس في بطولات فئة ألف نقطة هذا الموسم، بعدما ودعت من الدور الثاني في قطر المفتوحة وإنديان ويلز وميامي، ولم تشارك في بطولة دبي.