والد كفاراتسخيليا يتوقع وجهته الموسم المقبل
تحدث والد الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي عن وجهته المقبلة، في ظل ربطه بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة.
وينتهي عقد كفاراتسخيليا مع نابولي في يونيو 2027، لكن منذ أشهر يرتبط اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة.
وقال والد كفاراتسخيليا: "أنا سعيد للغاية بلقب الدوري الإيطالي لنابولي، وأن ابني ساهم في الفوز به".
وأضاف: "أنا ممتن لإيطاليا ونابولي على الترحيب بابني وتقديره كشخص ولاعب، إنه الشخص الوحيد الذي يمكنه اختيار مستقبله، لكنني أعتقد أنه سيستمر في ارتداء قميص نابولي، على أية حال، سأحترم قراره".
وفي فبراير الماضي، قال رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، إنه سيجلس مع الوفد المرافق لكفاراتسخيليا في نهاية الموسم الحالي؛ لمناقشة تمديد العقد.
وانضم كفاراتسخيليا إلى نابولي مقابل 13 مليون يورو فقط عام 2022، وتم اختياره أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للموسم 2022/2023، بعد مساهمته في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن كفاراتسخيليا يحصل على حوالي 1.5 مليون يورو راتبا سنويا في الموسم الواحد في نابولي.
وسجل كفاراتسخيليا ثمانية أهداف، وقدم ست تمريرات حاسمة في 34 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن كفاراتسخيليا لعب إجمالا لنابولي 77 مباراة، سجل فيها 22 هدفا وصنع 23.