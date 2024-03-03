والد كفاراتسخيليا يتوقع وجهته الموسم المقبل

تحدث والد الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي عن وجهته المقبلة، في ظل ربطه بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة.

وينتهي عقد كفاراتسخيليا مع نابولي في يونيو 2027، لكن منذ أشهر يرتبط اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة.

وقال والد كفاراتسخيليا: "أنا سعيد للغاية بلقب الدوري الإيطالي لنابولي، وأن ابني ساهم في الفوز به".

وأضاف: "أنا ممتن لإيطاليا ونابولي على الترحيب بابني وتقديره كشخص ولاعب، إنه الشخص الوحيد الذي يمكنه اختيار مستقبله، لكنني أعتقد أنه سيستمر في ارتداء قميص نابولي، على أية حال، سأحترم قراره".