كفاراتسخيليا على رادار برشلونة
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة أبدت اهتمامًا قويًّا بضم خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم نابولي الإيطالي، لتعزيز مركز الجناح في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويلتقي برشلونة ونابولي يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لتقرير موقع "fcbarcelonanoticias"، اليوم الإثنين، فإن "نادي برشلونة لديه بضع مهام لسوق الانتقالات المقبل في الصيف، بدءًا بإيجاد المدرب المثالي لاستكمال مشروعه بعد إعلان تشافي هيرنانديز الرحيل، وأيضًا البحث عن لاعب في الجانب الأيسر، كما لا يستبعد النادي التعاقد مع مهاجم يستطيع اللعب في تشكيلة (4-3-3) المعتادة والقادر على صنع خطورة مستمرة بفضل مراوغاته ومهاراته في المواجهات الفردية، وهذا بالضبط ما يقدمه لاعب مثل خفيتشا كفاراتسخيليا، وهو اسم أصبح على رادار البلوغرانا".
ونقل الموقع عن صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، تأكيدها بأن إدارة برشلونة تواصلت بالفعل مع وكيل أعمال لاعب نابولي، إذ تشير المعلومات إلى أن البارسا مهتم جدًّا بضم اللاعب الجورجي خلال الموسم المقبل، وقد تحدثوا بالفعل مع ممثل خفيتشا قبل أسابيع.
وأوضح التقرير: "المشكلة الكبرى بالنسبة لبرشلونة، وللفِرق الأخرى أيضاً، هي التكلفة المحتملة لضم كفاراتسخيليا، والتي قد تصل إلى 90 أو 100 مليون يورو، وذلك بالنظر إلى موهبته وعمره وصعوبة التفاوض مع نابولي بشكلٍ عام، بالإضافة إلى هذا المبلغ المرتفع، فإن هناك مشكلة أخرى بالنسبة لبرشلونة وهي استثمار هذا المبلغ في لاعب شهد تراجعًا واضحًا في مستواه عام 2023 مقارنة بالمستوى الذي قدمه في العام السابق، ولم يتغير الوضع كثيرًا حتى الآن في عام 2024، مع العلم أنه سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 22 مباراة بالدوري الإيطالي".
وكان كفاراتسخيليا ذكر سابقًا بأنه من مشجعي ريال مدريد وكان يعشق النادي الملكي منذ الطفولة.
وانضم كفاراتسخيليا لفريق نابولي في صيف 2022 قادمًا من نادي دينامو باتومي الجورجي.