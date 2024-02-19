كفاراتسخيليا على رادار برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة أبدت اهتمامًا قويًّا بضم خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم نابولي الإيطالي، لتعزيز مركز الجناح في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويلتقي برشلونة ونابولي يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتقرير موقع "fcbarcelonanoticias"، اليوم الإثنين، فإن "نادي برشلونة لديه بضع مهام لسوق الانتقالات المقبل في الصيف، بدءًا بإيجاد المدرب المثالي لاستكمال مشروعه بعد إعلان تشافي هيرنانديز الرحيل، وأيضًا البحث عن لاعب في الجانب الأيسر، كما لا يستبعد النادي التعاقد مع مهاجم يستطيع اللعب في تشكيلة (4-3-3) المعتادة والقادر على صنع خطورة مستمرة بفضل مراوغاته ومهاراته في المواجهات الفردية، وهذا بالضبط ما يقدمه لاعب مثل خفيتشا كفاراتسخيليا، وهو اسم أصبح على رادار البلوغرانا".