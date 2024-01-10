أوسيمين يهاجم وكيل أعمال كفاراتسخيليا

وجَّه النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، انتقادات لاذعة إلى ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال زميله الجورجي خيفشا كفاراتسخيليا، بسبب ما صرح به أمس الثلاثاء، لوسائل الإعلام.

وكان ماموكا أجرى حوارًا مصورًا مع إحدى القنوات أكد خلالها أنه من الوارد انتقال أوسيمين إلى الدوري السعودي الموسم عكس موكله.

وقال جوجيلي في تصريحات نقلتها "فوتبول إيطاليا": "عندما يرحل كفاراتسخيليا من نابولي، سيذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر سيتي أو بايرن ميونخ، لكن أوسيمين أعتقد أنه سيذهب للدوري السعودي الصيف المقبل لكن كفارا مختلف".