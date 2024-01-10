أوسيمين يهاجم وكيل أعمال كفاراتسخيليا
وجَّه النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، انتقادات لاذعة إلى ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال زميله الجورجي خيفشا كفاراتسخيليا، بسبب ما صرح به أمس الثلاثاء، لوسائل الإعلام.
وكان ماموكا أجرى حوارًا مصورًا مع إحدى القنوات أكد خلالها أنه من الوارد انتقال أوسيمين إلى الدوري السعودي الموسم عكس موكله.
وقال جوجيلي في تصريحات نقلتها "فوتبول إيطاليا": "عندما يرحل كفاراتسخيليا من نابولي، سيذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر سيتي أو بايرن ميونخ، لكن أوسيمين أعتقد أنه سيذهب للدوري السعودي الصيف المقبل لكن كفارا مختلف".
ويبدو أن هذه الكلمات أثارت ضيق النجم النيجري بقوة حيث كتب كلمات غاضبة عبر حسابه على "إنستغرام" رغم تواجده في معسكر منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال أوسيمين: "عزيزي ماموكا جوجيلي، أنت عار، أنا محرج من منطقك في التفكير، احتفظ باسمي بعيدًا عن فمك".
وكان نادي نابولي أعلن بشكل رسمي، مؤخرًا تمديد عقد أوسيمين، حتى صيف عام 2026.
وأكدت تقارير إيطالية، أنه ستتم إضافة شرط جزائي بقيمة 120إلى 130 مليون يورو إلى عقد اللاعب النيجيري.
بينما ينافس اللاعب مع منتخب نيجيريا في المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مع كوت ديفوار البلد المستضيف وغينيا وغينيا الاستوائية بالترتيب.
وسيفتتح منتخب نيجيريا مشواره في البطولة، بمواجهة غينيا الاستوائية يوم الـ14 من يناير الجاري.