الفيفا يجدد الثقة في الاتحاد التونسي لكرة القدم

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية فإن قرار الفيفا تجديد الثقة في مجلس إدارة الاتحاد التونسي، جاء حفاظا على استقرار كرة القدم التونسية وتعزيزا لمصالح المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الذي لديه مباريات في تصفيات كأس العالم 2026.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن وفد الفيفا الذي زار تونس اليوم، عقد اجتماعا مع ممثلي بعض الأندية التابعة للجمعية التونسية للأندية لكرة القدم، بعد لقائه مع وزير الشباب والرياضة التونسي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره الغيني يوم 5 يونيو القادم، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فيما سيلتقي منتخب تونس مع نظيره الناميبي يوم 9 من الشهر ذاته في جنوب أفريقيا.