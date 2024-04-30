إسقاط كل مرشحي انتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم للمرة الثانية

أعلنت اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التونسي لكرة القدم، الثلاثاء، رسميا، إسقاط قائمتي زياد التلمساني وجلال بن تقية المرشحين اللذين يتنافسان على رئاسة الاتحاد لولاية جديدة تمتد بين 2024 و2028.

وفي قرار مفاجئ، وبعد إسقاط القائمة الانتخابية التي تقدم بها واصف جليل، الرئيس المؤقت للاتحاد، ونائب الرئيس المعتقل في السجن بتهمة الفساد، وديع الجريء، الأربعاء الماضي، قررت لجنة الانتخابات، الثلاثاء، إسقاط القائمتين اللتين بقيتا في المنافسة.

ونشر اتحاد الكرة التونسي بيانا رسميا قال فيه إن "اللجنة المستقلة للانتخابات قررت رفض ترشح القائمة التي يرأسها زياد التلمساني، اللاعب السابق لمنتخب تونس والترجي، والقائمة التي يرأسها جلال بن تقية، المسؤول السابق لاتحاد الكرة؛ وذلك لمخالفة كلتا القائمتين مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 36 (المادة 4).