مولودية الجزائر يهزم اتحاد العاصمة ويتوج بلقب الدوري للمرة الثامنة

توج مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم بعد فوزه بهدف دون مقابل على الغريم اتحاد العاصمة في إطار الجولة 26.

واستفاد مولودية الجزائر من تعادل المطاردين المباشرين شباب بلوزداد وشباب قسنطينة، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة من 26 مباراة وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد (46 نقطة) وذلك قبل 4 جولات من نهاية السباق.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة، المهاجم زوغرانا في الدقيقة 23، ليقود فريقه إلى التتويج بعد موسم متميز فرض فيها النادي سيطرته على سباق الدوري في حين سيبقى الصراع رسميا عن مرتبة الوصافة بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة الذي تنتظره 3 مباريات متأخرة، وصاحب المرتبة الثالثة شباب قسنطينة وهو منقوص من مباراة واحدة.

وحتى في حال فوز شباب قسنطينة في مباراته المؤجلة أمام اتحاد العاصمة، فإن الأفضلية في المواجهات المباشرة تبقى لصالح مولودية الجزائر (خسارة في الذهاب 1-صفر- فوز في الاياب 2-صفر).