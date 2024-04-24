مولودية الجزائر يخطف تأهلا مثيرا لنهائي كأس الجزائر على حساب قسنطينة

حجز مولودية الجزائر البطاقة الأولى للدور النهائي لكأس الجزائر لموسم 2023 ـ 2024، بعدما انتزع فوزا مثيرا (2 ـ 1) بعد تمديد الوقت أمام نادي قسنطينية الثلاثاء في المباراة الأولى للدور نصف النهائي.

وانتظر لاعبو المولودية، حتى الدقيقة 117 من المباراة، ليسجل أيوب عبد اللاوي هدف الفوز والتأهل، وذلك عندما كانت المباراة تتجه نحو الركلات الترجيحية الحاسمة.

وعلى ملعب ميلود هدفي بوهران، كان نادي قسنطينة المبادر بالتهديف وذلك بعدما استغل محمد مداني خطأ في دفاع المولودية ليمضي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 19، قبل أن ينجح الإيفواري محمد زوغرانا في تعديل الكفة في الدقيقة 79.

ولجأ الفريقان إلى تمديد الوقت، ليتمكن المدافع أيوب عبد اللاوي من أن خطف هدف الفوز لمولودية الجزائر قبل نهاية الوقتين الإضافيين بأربع دقائق مانحا فريقه تذكرة التأهل لنهائي الكأس للمرة العاشرة في تاريخه.

ويلتقي رفاق يوسف بلايلي، في النهائي بالفائز في مباراة شباب بلوزداد واتحاد العاصمة والتي تجرى الأربعاء.