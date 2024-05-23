تغريدة تثير القلق حول مستقبل رونالدو مع النصر

كشفت مصادر سعودية قريبة من نادي النصر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيلعب آخر مباراة في دوري روشن للمحترفين أمام الرياض مساء اليوم الخميس ضمن الجولة 33.

ونشر الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل تغريدة أثارت مخاوف مشجعي نادي النصر حينما قال إن مباراة الرياض التي تدور حاليا، وتشير نتيجتها إلى تقدم الأخير (2 ـ 1) هي آخر مواجهة يشارك فيها كريستيانو مع النصر خلال الموسم الحالي.

وأثار عبد العزيز المريسل قلق فئة كبيرة من المشجعين للعالمي، فيما تساءل كثيرون عن مضمون ذلك الخبر وخلفياته، ليتضح فيما بعد أن رونالدو سيلعب آخر مباراة له في الموسم الحالي 2023 ـ 2024، باعتبار أنه لن يشارك في الجولة الختامية التي يلتقي فيها النصر مع الاتحاد.