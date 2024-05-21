اسم مفاجئ يقتحم حسابات بايرن ميونخ لخلافة توخيل

اقتحم اسم مفاجئ حسابات إدارة بايرن ميونخ الألماني لتولي قيادة الفريق البافاري في الموسم الجديد.

وأعلن توماس توخيل المدير الفني للبايرن رحيله عن منصبه بشكل رسمي مع انتهاء منافسات موسم 2023 – 2024.

وقاد توخيل الفريق البافاري لموسم صفري لم يحدث منذ عام 2012 بعد خسارته الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن كما ودع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني من نصف النهائي.

وخسر بايرن ميونخ كأس السوبر الألماني على يد لايبزيغ كما ودع منافسات الكأس على يد ساربروكين من الدور الثاني.