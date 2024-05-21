اسم مفاجئ يقتحم حسابات بايرن ميونخ لخلافة توخيل
اقتحم اسم مفاجئ حسابات إدارة بايرن ميونخ الألماني لتولي قيادة الفريق البافاري في الموسم الجديد.
وأعلن توماس توخيل المدير الفني للبايرن رحيله عن منصبه بشكل رسمي مع انتهاء منافسات موسم 2023 – 2024.
وقاد توخيل الفريق البافاري لموسم صفري لم يحدث منذ عام 2012 بعد خسارته الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن كما ودع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني من نصف النهائي.
وخسر بايرن ميونخ كأس السوبر الألماني على يد لايبزيغ كما ودع منافسات الكأس على يد ساربروكين من الدور الثاني.
وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات فإن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بيرنلي الإنجليزي أصبح ضمن قائمة المرشحين لتولي قيادة بايرن ميونخ في الموسم الجديد.
وأشار رومانو في تغريدة عبر حسابه بموقع X إلى أن كومباني من المدربين المرشحين لتولي قيادة العملاق البافاري رغم أنه قاد بيرنلي لتوديع منافسات الدوري الإنجليزي.
وأكد أن إدارة بايرن ميونخ تناقش التفاوض مع كومباني بشكل داخلي ولم تتحرك بشكل رسمي للتفاوض مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبق.
وأوضح أن كومباني يملك أيضًا اتصالات لتولي قيادة فريق برايتون في الموسم المقبل تعويضًا لرحيل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.
وتعثرت مفاوضات بايرن ميونخ مع بعض الأسماء لتولي قيادة الفريق على رأسهم رالف رانغينك وهانز فليك.