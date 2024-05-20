صرخ من شدة الألم.. إصابة جديدة تضرب نجم بايرن ميونخ (صور)

كشفت تقارير صحفية أن كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، سقط على الأرض متألمًا بشدة، بعد تعرضه لإصابة جديدة في التدريبات التأهيلية التي يخوضها منفردًا، اليوم الاثنين.

ويعاني الجناح الفرنسي من إصابة في العضلة الضامة تعرَّض لها في إحدى مباريات الفريق.

وكان النادي البافاري أعلن في وقت سابق، أن كومان سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي بما فيه بطولة يورو 2024 مع فرنسا.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد تعرَّض كومان لإصابة على مستوى الركبة، يوم الاثنين، أثناء تدريبات عودته من الإصابة السابقة".