صرخ من شدة الألم.. إصابة جديدة تضرب نجم بايرن ميونخ (صور)
كشفت تقارير صحفية أن كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، سقط على الأرض متألمًا بشدة، بعد تعرضه لإصابة جديدة في التدريبات التأهيلية التي يخوضها منفردًا، اليوم الاثنين.
ويعاني الجناح الفرنسي من إصابة في العضلة الضامة تعرَّض لها في إحدى مباريات الفريق.
وكان النادي البافاري أعلن في وقت سابق، أن كومان سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي بما فيه بطولة يورو 2024 مع فرنسا.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد تعرَّض كومان لإصابة على مستوى الركبة، يوم الاثنين، أثناء تدريبات عودته من الإصابة السابقة".
وأضافت الصحيفة: "صرخ كومان بصوت عال وكانت صرخاته من الألم تُسمع في جميع أنحاء مكان التدريب، وبعد مساعدة من الأطباء تمكَّن اللاعب من الوقوف وذهب إلى غرفة الملابس".
وتابع: "حتى الآن غير معروف مدى قوة الإصابة الجديدة لكومان، وما إذا كانت ستؤثر على مشاركته ببطولة يورو 2024".
وكان كومان دخل في سباق مع الزمن، من أجل إمكانية اللحاق ببطولة "يورو 2024" مع منتخب فرنسا، علمًا أن البطولة مقررة بين الـ14 من يونيو والـ14 من يوليو.
وانضم كومان، البالغ من العمر 27 عامًا، لصفوف بايرن ميونخ في عام 2017 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.
يذكر أن كومان، البالغ 27 عامًا، شارك مع بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي في 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى.
ويُعد الموسم الحالي هو الموسم الأول في مسيرة كومان الذي يخسر بطولة دوري التابع له فريقه، فلم يخسر من قبل مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس.
وتوج لاعب يوفنتوس السابق بـ8 ألقاب للدوري الألماني برفقة بايرن ميونخ.