بايرن ميونخ يتحرك لحسم خليفة "توخيل"
تحرك نادي بايرن ميونخ الألماني لحسم هوية مدربه الجديد بعد إعلان توماس توخيل المدير الفني الحالي رحيله بشكل رسمي بانتهاء الموسم الجاري.
وخرج بايرن ميونخ بموسم صفري بلا أي بطولات منذ عام 2012 ، ولم يحقق أي لقب هذا الموسم بعد خسارته الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن وأيضاً توديعه دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.
وبحسب الصحفي الإيطالي (رودي غاليتي)، فإن بايرن ميونخ كثف اتصالاته من أجل التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.
وأشار غاليتي عبر حسابه بموقع X إلى أن تشيلسي الإنجليزي تواصل مع دي زيربي ولكن المفاوضات توقفت مع رغبة إدارة البلوز في حسم ملف التجديد للمدرب الأرجنتيني مارسيلو بوكتينيو.
وأعلن نادي برايتون الإنجليزي، اليوم السبت، انفصاله عن دي زيربي بعد نهاية الموسم الحالي.
وتولى المدرب الإيطالي صاحب الـ44 عاماً قيادة برايتون منذ عام 2022 قبل إعلان رحيله بشكل رسمي.
وسبق أن قاد دي زيربي فريق شاختار الأوكراني بجانب ساسولو وباليرمو في الدوري الإيطالي.
ويحتل برايتون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 48 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.
وكانت إدارة بايرن ميونخ قد تفاوضت مع عدة أسماء لقيادة الفريق البافاري على رأسها رالف رانغينك وهانز فليك، ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.