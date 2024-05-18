بايرن ميونخ يتحرك لحسم خليفة "توخيل"

وأعلن نادي برايتون الإنجليزي، اليوم السبت، انفصاله عن دي زيربي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتولى المدرب الإيطالي صاحب الـ44 عاماً قيادة برايتون منذ عام 2022 قبل إعلان رحيله بشكل رسمي.

وسبق أن قاد دي زيربي فريق شاختار الأوكراني بجانب ساسولو وباليرمو في الدوري الإيطالي.

ويحتل برايتون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 48 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.

وكانت إدارة بايرن ميونخ قد تفاوضت مع عدة أسماء لقيادة الفريق البافاري على رأسها رالف رانغينك وهانز فليك، ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.