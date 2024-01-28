تشافي يعلن رسميا رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم

وقال تشافي في تصريحاته: "ما لا أريده هو أن أكون مشكلة، لطالما أردت أن أكون الحل، أريد الأفضل لهذا النادي، وأفضل شيء هو أن أغادر في يونيو".

وأضاف: "هزيمة اليوم كانت قاسية عليّ جدا، لا اتذكر في مسيرتي الكروية أقسى من هذه الهزيمة".

وتابع: "لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة، حان وقت التغيير، سأرحل في نهاية الموسم، واتفقت على ذلك قبل قليل مع الإدارة، قراري سوف يساعد على استرخاء جماهير البارسا، لا أريد أن أكون المشكلة".