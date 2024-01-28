تشافي يعلن رسميا رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم
أعلن تشافي هيرنانديز رسميا مغادرته تدريب برشلونة في الـ30 من يونيو 2024، أي مع نهاية الموسم الجاري.
وجاء قرار تشافي، يوم السبت، بعد الخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمام فياريال بنتيجة (5-3)، في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإسباني.
وقال تشافي في تصريحاته: "ما لا أريده هو أن أكون مشكلة، لطالما أردت أن أكون الحل، أريد الأفضل لهذا النادي، وأفضل شيء هو أن أغادر في يونيو".
وأضاف: "هزيمة اليوم كانت قاسية عليّ جدا، لا اتذكر في مسيرتي الكروية أقسى من هذه الهزيمة".
وتابع: "لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة، حان وقت التغيير، سأرحل في نهاية الموسم، واتفقت على ذلك قبل قليل مع الإدارة، قراري سوف يساعد على استرخاء جماهير البارسا، لا أريد أن أكون المشكلة".
وأوضح: "كل ما أريده هو الأفضل للنادي وأعتقد بأنه سيكون أفضل بأن أرحل، النادي بحاجة لتغيير، وقراري من الممكن بأن يساعد على تحسين الوضع.. أشعر بأنني أكبر مسؤول عن ما يحدث، قراري اتخذته منذ أيام".
واستطرد: "قراري لا رجعة فيه، حتى وإن فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا، كونك مدربا للبارسا هذا يستنزف طاقتك وصحتك العقلية، قراري كان منذ فترة طويلة، سأغادر نهاية الموسم، غدا سأتحدث مع اللاعبين".
وبخسارة اليوم، تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الرابع عشر.