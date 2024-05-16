خطأ من جيسوس قد يكلف الهلال كثيرا أمام النصر السعودي
وجه الناقد الرياضي إبراهيم العنقري انتقادات حادة إلى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، قبل مواجهة النصر، مساء الجمعة، في إطار منافسات الدوري السعودي.
ويواجه الهلال نظيره النصر، على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.
وحسم الهلال فوزه بلقب الدوري السعودي، للمرة 19 في تاريخه، بعد احتلاله الصدارة برصيد 89 نقطة من 31 مباراة، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، فيما يستعد الفريقان لمواجهة جديدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاءت الانتقادات من قبل العنقري إلى جيسوس بسبب غياب كاليدو كوليبالي، مدافع الفريق، عن مواجهة "العالمي".
ويفقد الهلال، خدمات مدافعه السنغالي لتراكم البطاقات الصفراء؛ ما يمنح "العالمي" فرصة ذهبية للتفوق على "الزعيم".
وقال العنقري، في تصريحات تلفزيونية، موجها حديثه إلى جيسوس: "لديك مباراة مهمة، ولاعب مهدد بالإيقاف، وأنهيت المباراة الماضية أمام الحزم من الشوط الأول بأربعة أهداف، لماذا لم تدفع بحسان تمبكتي بديلًا عن كوليبالي في الشوط الثاني؟ لقد شاركتَ بتمبكتي أساسيًا في مباراة العين، لماذا لم تكرر الواقعة؟ كوليبالي يملك الاستمرارية في الملعب، ولكن تمبكتي ما عنده استمرارية ومنقطع عن الملعب".
ويمثل غياب المحترف السنغالي، ضربة قوية للفريق الهلالي بسبب قدرته الكبيرة على افتكاك الكرة وإجهاض الهجمات، بالإضافة إلى بنيته الجسدية القوية التي تمكنه من الفوز بالالتحامات الأرضية والهوائية.
كذلك يعتمد المدرب البرتغالي على قدرة كوليبالي الواضحة في عملية بناء اللعب وإرسال الكرات الطويلة.
وشهدت مباريات الديربي الأخيرة، معاناة كريستيانو رونالدو من رقابة لصيقة، بسبب وجود كوليبالي، والبليهي، ولكن مع غياب النجم السنغالي سيصبح الأمر أكثر سهولة.
وشارك كوليبالي في 28 مباراة مع الهلال في مسابقة دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفين، وصنع تمريرة حاسمة واحدة.