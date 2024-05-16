خطأ من جيسوس قد يكلف الهلال كثيرا أمام النصر السعودي

وجه الناقد الرياضي إبراهيم العنقري انتقادات حادة إلى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، قبل مواجهة النصر، مساء الجمعة، في إطار منافسات الدوري السعودي.

ويواجه الهلال نظيره النصر، على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وحسم الهلال فوزه بلقب الدوري السعودي، للمرة 19 في تاريخه، بعد احتلاله الصدارة برصيد 89 نقطة من 31 مباراة، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، فيما يستعد الفريقان لمواجهة جديدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت الانتقادات من قبل العنقري إلى جيسوس بسبب غياب كاليدو كوليبالي، مدافع الفريق، عن مواجهة "العالمي".