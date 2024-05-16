الهلال يتلقى أخبارا إيجابية قبل موقعة النصر السعودي
تلقى نادي الهلال السعودي، أخبارًا إيجابية، قبيل مواجهة النصر في قمة دوري روشن.
ويحل الهلال ضيفًا على النصر بملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32، يوم الجمعة المقبل.
وتأكدت جاهزية سالم الدوسري، مهاجم نادي الهلال، لخوض مواجهة ديربي الرياض أمام النصر، بعد شفائه من الإصابة.
وتعافى سالم الدوسري من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة والتي غيبته عن المشاركة مع الهلال، حيث شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وفق الصور الواردة من الحساب الرسمي لنادي الهلال.
وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، قبل 3 جولات من نهاية الموسم الجاري، بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1.
ويحتل الهلال، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة من 31 جولة، حيث حقق الأزرق 29 انتصاراً وتعادلين ولم يتلق أي هزيمة.
فيما يحتل النصر، المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 31 جولة، حيث حقق الأصفر 25 انتصاراً وتعادلين مقابل 4 هزائم.