الهلال يتلقى أخبارا إيجابية قبل موقعة النصر السعودي

ويحل الهلال ضيفًا على النصر بملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32، يوم الجمعة المقبل.

وتأكدت جاهزية سالم الدوسري، مهاجم نادي الهلال، لخوض مواجهة ديربي الرياض أمام النصر، بعد شفائه من الإصابة.

وتعافى سالم الدوسري من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة والتي غيبته عن المشاركة مع الهلال، حيث شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وفق الصور الواردة من الحساب الرسمي لنادي الهلال.