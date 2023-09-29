تقرير: برشلونة معرض لخطر الإفلاس بسبب قضية نيغريرا

قالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن برشلونة يواجه خطر "الإفلاس" بسبب العقوبات المترتبة على تورطه في "قضية نيغريرا".

واتهم القاضي خواكين أغيري، رئيس المحكمة التحقيقية نادي برشلونة بالرشوة في قضية نيغريرا، كما اتهم أيضًا جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، الرؤساء السابقين لبرشلونة، بالإضافة إلى جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا (النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018) وابنه.

ويمكن أن تؤدي هذه القضية إلى حظر برشلونة من لعب كرة القدم، في وقت تكون فيه موارده المالية في أقصى حالاتها مع هدم ملعب كامب نو.