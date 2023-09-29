تقرير: برشلونة معرض لخطر الإفلاس بسبب قضية نيغريرا
قالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن برشلونة يواجه خطر "الإفلاس" بسبب العقوبات المترتبة على تورطه في "قضية نيغريرا".
واتهم القاضي خواكين أغيري، رئيس المحكمة التحقيقية نادي برشلونة بالرشوة في قضية نيغريرا، كما اتهم أيضًا جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، الرؤساء السابقين لبرشلونة، بالإضافة إلى جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا (النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018) وابنه.
ويمكن أن تؤدي هذه القضية إلى حظر برشلونة من لعب كرة القدم، في وقت تكون فيه موارده المالية في أقصى حالاتها مع هدم ملعب كامب نو.
ويعتبر القاضي أغيري بأن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا يشكل جريمة؛ لأن برشلونة توقف عن الدفع لنيغريرا عندما ترك منصبه كنائب لرئيس الحكام.
وإذا ثبتت إدانة بارتوميو وساندرو روسيل وجوزيه نيغريرا وابنه، فإن الأحكام الصادرة بحقهم قد تتراوح بين ثلاث إلى ست سنوات سجن.
وقالت "ديلي تلغراف" إنه من الممكن أن يتم إيقاف برشلونة من التداول كنادي كرة قدم محترف، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى "إفلاس" الكيان المملوك للأعضاء، والذي تأسس قبل 124 عامًا.
ويقوم برشلونة حاليًا بإعادة بناء ملعب كامب نو، الذي تم هدمه في الصيف لإفساح المجال لإقامة "مجمع إسباي بارسا"، وهو الذي سيكلف 1.5 مليار يورو (1.3 مليار جنيه إسترليني).
وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص علنًا عن مخاوفه بشأن احتمال صدور حكم بالإدانة على برشلونة في قضية نيغريرا، فإن انهيار تمويل الملعب الجديد سيترك برشلونة دون ملعب خاص به.
وبالإضافة إلى الديون المفترضة لبناء الملعب، هناك حوالي 1.5 مليار يورو أخرى مستحقة للدائنين والتي تراكمت على النادي.
ويتضمن ذلك بيع ما قيمته 700 مليون يورو من مصادر الدخل المستقبلية في الصيف الماضي، والتي مولت بناء الفريق الذي فاز بلقب الدوري الإسباني تحت قيادة تشافي هيرنانديز الموسم الماضي.
ورغم أن التزامات النادي غير معروفة على وجه التحديد، فمن المفهوم أن بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" هو أكبر دائن لبرشلونة.
وقرر خوان لابورتا رئيس برشلونة ومجلس إدارته المضي قدمًا في عملية هدم الاستاد رغم الالتزامات الباهظة والتهديد برفع دعوى أمام المحكمة.
كما واصل النادي التعاقد مع اللاعبين في الانتقالات الأخيرة، وإن كان أغلبها بنظام الإعارة أو صفقات انتقال حر.
ويواجه برشلونة أيضًا تحقيقًا من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بشأن قضية نيغريرا.
وكشفت "ديلي تلغراف" أم أليكس بارباني، المدير الإداري لشركة "إسباي بارسا" ترك المشروع.