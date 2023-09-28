3 عقوبات صارمة تنتظر برشلونة في حال إثبات اتهامات الرشوة

يذكر القاضي المسؤول عن التحقيق خواكين أجيري لوبيز في وقت سابق هذا الشهر أن برشلونة ربما استفاد من الفساد المزعوم.

وفي مارس آذار الماضي قدم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) على مدار 17 عاما إلى شركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نجريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في الفترة من 1993 إلى 2018.

ونفى برشلونة ارتكاب أي مخالفة وقال في بيان إنه دفع من أجل مشورة خارجية لإمداده "بتقارير فنية تتعلق بالتحكيم الاحترافي"، مضيفا أن هذا النشاط شائع بين أندية كرة القدم المحترفة.

وانضم ريال مدريد، غريم برشلونة الأزلي، إلى الدعوى القضائية كطرف متضرر.

وقال القاضي أجيري في وقت سابق هذا الشهر إن نجريرا كان مسؤولا عن تصنيف وتقييم الحكام لكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنه دفع أموالا لحكام للتأثير على نتائج مباريات.

وتمر كرة القدم الإسبانية، والاتحاد الوطني على التحديد، بمرحلة محاسبة بعد مزاعم اعتداء جنسي ضد رئيسه السابق لويس روبياليس.

وأثارت قبلة روبياليس في شفتي اللاعبة جيني إيرموسو غضبا واسعا وغطت على تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي وفضيحة التحكيم، واستقال روبياليس بعدها.